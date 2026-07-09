Джастин Бибер выступит в перерыве финала ЧМ-2026 по футболу

«Чемпионат мира по футболу объединяет мир так, как не может ничто другое. Я благодарен за возможность быть частью этого шоу в перерыве финала, поскольку знаю, что оно уже помогает расширять доступ к образованию для детей по всему миру», — приводит слова Бибера пресс-служба ФИФА.