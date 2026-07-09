Джастин Бибер выступит в перерыве финала ЧМ-2026 по футболу

Ранее стало известно, что перед матчем и в шоу во время перерыва примут участие Мадонна, Шакира и южнокорейская группа BTS. Мероприятие пройдет в поддержку глобального образовательного фонда ФИФА, который занимается расширением доступа детей по всему миру к образованию и футболу.
В рамках инициативы организация планирует собрать 100 миллионов долларов. Кроме того, с каждого проданного билета на матчи чемпионата мира один доллар направляется в фонд. По данным ФИФА, сейчас удалось привлечь уже более 50 миллионов долларов.
«Чемпионат мира по футболу объединяет мир так, как не может ничто другое. Я благодарен за возможность быть частью этого шоу в перерыве финала, поскольку знаю, что оно уже помогает расширять доступ к образованию для детей по всему миру», — приводит слова Бибера пресс-служба ФИФА.
Помимо Бибера, в шоу выступят нигерийский исполнитель Burna Boy, который вместе с Шакирой записал песню Dai Dai — один из гимнов турнира, а также персонажи проектов «Улица Сезам» и «Маппет-шоу».
Финальный матч чемпионата мира состоится 19 июля на стадионе в Нью-Джерси.