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Джастин Бибер выступит в перерыве финала ЧМ-2026 по футболу

Популярный певец Джастин Бибер присоединился к звездному составу участников музыкального шоу в перерыве финального матча ЧМ-2026. Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Ранее стало известно, что перед матчем и в шоу во время перерыва примут участие Мадонна, Шакира и южнокорейская группа BTS. Мероприятие пройдет в поддержку глобального образовательного фонда ФИФА, который занимается расширением доступа детей по всему миру к образованию и футболу.

В рамках инициативы организация планирует собрать 100 миллионов долларов. Кроме того, с каждого проданного билета на матчи чемпионата мира один доллар направляется в фонд. По данным ФИФА, сейчас удалось привлечь уже более 50 миллионов долларов.

«Чемпионат мира по футболу объединяет мир так, как не может ничто другое. Я благодарен за возможность быть частью этого шоу в перерыве финала, поскольку знаю, что оно уже помогает расширять доступ к образованию для детей по всему миру», — приводит слова Бибера пресс-служба ФИФА.

Помимо Бибера, в шоу выступят нигерийский исполнитель Burna Boy, который вместе с Шакирой записал песню Dai Dai — один из гимнов турнира, а также персонажи проектов «Улица Сезам» и «Маппет-шоу».

Финальный матч чемпионата мира состоится 19 июля на стадионе в Нью-Джерси.