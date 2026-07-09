Мамаев назвал Францию явным фаворитом ЧМ-2026

«Франция выглядит посильнее по своему составу и игре, выглядит убедительнее всех, но игры плей-офф чемпионата мира абсолютно непредсказуемы. Конечно, на бумаге, по футболу, который показывает Франция, эта сборная выглядит явным фаворитом, но все остальные команды, которые остались, тоже сильные», — сказал Мамаев.