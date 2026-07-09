Мамаев назвал Францию явным фаворитом ЧМ-2026

Бывший футболист сборной России Павел Мамаев назвал Францию главным фаворитом чемпионата мира-2026. Его слова приводит «Матч ТВ».
«Франция выглядит посильнее по своему составу и игре, выглядит убедительнее всех, но игры плей-офф чемпионата мира абсолютно непредсказуемы. Конечно, на бумаге, по футболу, который показывает Франция, эта сборная выглядит явным фаворитом, но все остальные команды, которые остались, тоже сильные», — сказал Мамаев.
Франция вышла в ¼ финала чемпионата мира-2026, где должна сыграть со сборной Марокко. Матч запланирован на 9 июля.
Французы дважды выигрывали чемпионат мира. Сборная становилась победителем турнира в 1998 и 2018 годах.
Чемпионат мира-2026 проходит в США, Канаде и Мексике. Турнир завершится 19 июля.