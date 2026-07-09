Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
19:00
Карабах
:
Вестри
Все коэффициенты
П1
1.07
X
14.00
П2
30.00
Футбол. Лига Европы
20:00
Шериф
:
Алюминий
Все коэффициенты
П1
1.32
X
5.10
П2
10.00
Футбол. Лига Европы
21:00
Хайдук С
:
Жилина
Все коэффициенты
П1
1.40
X
4.80
П2
7.90
Футбол. Лига Европы
21:00
ЦСКА Сф
:
Дерри Сити
Все коэффициенты
П1
1.23
X
6.76
П2
15.00
Футбол. Лига Европы
21:00
Войводина
:
Ференцварош
Все коэффициенты
П1
3.05
X
3.45
П2
2.30
Футбол. ЧМ-2026
23:00
Франция
:
Марокко
Все коэффициенты
П1
1.61
X
3.90
П2
6.60

Мамаев назвал Францию явным фаворитом ЧМ-2026

Бывший футболист сборной России считает, что французы выглядят убедительнее остальных участников турнира.

Источник: Reuters

Бывший футболист сборной России Павел Мамаев назвал Францию главным фаворитом чемпионата мира-2026. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Франция выглядит посильнее по своему составу и игре, выглядит убедительнее всех, но игры плей-офф чемпионата мира абсолютно непредсказуемы. Конечно, на бумаге, по футболу, который показывает Франция, эта сборная выглядит явным фаворитом, но все остальные команды, которые остались, тоже сильные», — сказал Мамаев.

Франция вышла в ¼ финала чемпионата мира-2026, где должна сыграть со сборной Марокко. Матч запланирован на 9 июля.

Французы дважды выигрывали чемпионат мира. Сборная становилась победителем турнира в 1998 и 2018 годах.

Чемпионат мира-2026 проходит в США, Канаде и Мексике. Турнир завершится 19 июля.

Футбол. ЧМ-2026
09.07
Франция
:
Марокко
Все коэффициенты
П1
1.61
X
3.90
П2
6.60