Сборная Норвегии сменила отель перед матчем с Англией на ЧМ

По информации источника, футболистов и тренерский штаб не устроили строительные работы рядом с гостиницей, отсутствие конференц-зала и удаленность от пляжа. Норвежское издание Dagbladet также сообщает о претензиях к качеству уборки и уровню сервиса.
Стоимость проживания в прежнем пятизвездочном отеле составляла около $250 за ночь.
Глава норвежской делегации Трульс Даэли рассказал NRK, что ФИФА помогла решить возникшие вопросы и продолжает покрывать часть расходов. После переезда команда разместилась в более дорогом отеле, а дополнительные затраты взяла на себя Норвежская футбольная ассоциация.
По словам Даэли, в новой гостинице сборную полностью устраивают условия для подготовки к матчу.
Матч между сборными Норвегии и Англии пройдет в ночь на 12 июля и начнется в 00:00 по московскому времени.
Карло Анчелотти
Столе Сольбаккен
Неймар
90+10′
Эрлинг Холанн
(Андреас Шельдеруп)
79′
Эрлинг Холанн
(Андреас Шельдеруп)
90′
Бруну Гимарайнс
14′
1
Алиссон
13
Данилу Луис
16
Дуглас Сантос
4
Маркиньос
3
Габриэл Магальяйнс
5
Каземиру
7
Винисиус Жуниор
26
Райан
67′
18
Данилу Сантос
22
Габриел Мартинелли
67′
10
Неймар
90+6′
8
Бруну Гимарайнс
79′
2
Эдерсон Силва
9
Матеус Кунья
58′
19
Эндрик
1
Эрьян Нюланн
10
Мартин Эдегор
6
Патрик Берг
8
Сандер Берге
9
Эрлинг Холанн
3
Кристоффер Айер
17
Торбьорн Хеггем
26
Юлиан Рюэрсон
63′
14
Фредрик Эурснес
5
Давид Меллер Вольфе
90′
4
Лео Эстигор
7
Александр Серлот
46′
22
Оскар Бобб
20
Антонио Нуса
46′
21
Андреас Шельдеруп
Главный судья
Исмаил Эльфат
(США)
Боковой судья
Кайл Аткинс
(США)
Боковой судья
Кори Паркер
(США)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти