Аканджи: «Швейцария может соперничать с кем угодно»

«Это очень серьезное испытание, но мы готовы. Думаю, что можем соперничать с кем угодно. Мы намерены выложиться по максимуму, чтобы выйти в полуфинал. Последние шесть, семь, а может, и восемь лет мы очень усердно работали, и этот труд уже начал приносить плоды», — сказал Аканджи.