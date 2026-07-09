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Аканджи: «Швейцария может соперничать с кем угодно»

Защитник уверен, что сборная готова к четвертьфиналу чемпионата мира против Аргентины.

Источник: AP 2024

Защитник сборной Швейцарии Мануэль Аканджи поделился ожиданиями от матча ¼ финала чемпионата мира-2026 против Аргентины.

«Это очень серьезное испытание, но мы готовы. Думаю, что можем соперничать с кем угодно. Мы намерены выложиться по максимуму, чтобы выйти в полуфинал. Последние шесть, семь, а может, и восемь лет мы очень усердно работали, и этот труд уже начал приносить плоды», — сказал Аканджи.

Швейцария вышла в четвертьфинал после победы над Колумбией в серии пенальти. Теперь команда Мурата Якина встретится с действующим чемпионом мира — сборной Аргентины.

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