Аканджи: «Швейцария может соперничать с кем угодно»

Защитник сборной Швейцарии Мануэль Аканджи поделился ожиданиями от матча ¼ финала чемпионата мира-2026 против Аргентины.
«Это очень серьезное испытание, но мы готовы. Думаю, что можем соперничать с кем угодно. Мы намерены выложиться по максимуму, чтобы выйти в полуфинал. Последние шесть, семь, а может, и восемь лет мы очень усердно работали, и этот труд уже начал приносить плоды», — сказал Аканджи.
Швейцария вышла в четвертьфинал после победы над Колумбией в серии пенальти. Теперь команда Мурата Якина встретится с действующим чемпионом мира — сборной Аргентины.