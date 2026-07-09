Ботройд раскритиковал защитников за промахи в серии пенальти

Бывший нападающий сборной Англии Джей Ботройд прокомментировал промахи Давинсона Санчеса и Мануэля Аканджи в серии пенальти матча ⅛ финала чемпионата мира-2026 между Колумбией и Швейцарией.
«Я не очень-то хочу видеть, как мои центральные защитники исполняют пенальти до 7-го или 8-го удара, если только это не ван Дейк, Джон Стоунз или Роналд Куман. Давинсон Санчес чуть не сломал перекладину, а Аканджи отправил мяч в столовую. Это были действительно ужасные пенальти», — сказал Ботройд.
По мнению экс-футболиста, усталость и давление сильнее всего сказываются на технике исполнения, поэтому в начале серии должны бить наиболее техничные игроки. Швейцария выиграла серию пенальти со счетом 4:3 после нулевой ничьей в основное время.