Ботройд раскритиковал защитников за промахи в серии пенальти

«Я не очень-то хочу видеть, как мои центральные защитники исполняют пенальти до 7-го или 8-го удара, если только это не ван Дейк, Джон Стоунз или Роналд Куман. Давинсон Санчес чуть не сломал перекладину, а Аканджи отправил мяч в столовую. Это были действительно ужасные пенальти», — сказал Ботройд.