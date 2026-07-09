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Куртуа допустил завершение карьеры в сборной Бельгии после ЧМ-2026

Вратарь заявил, что физически ему будет сложно отыграть еще один четырехлетний цикл.

Источник: Reuters

Вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа рассказал, что после чемпионата мира-2026 с большой вероятностью завершит международную карьеру.

«Я просто сказал, что, скорее всего, закончу, чем продолжу выступать, и исключительно по физическим причинам. В команде царит отличное взаимопонимание, и я получаю удовольствие от процесса. Но не думаю, что смогу продолжать в том же темпе еще четыре года», — сказал Куртуа.

34-летний голкипер также отметил, что атмосфера в нынешней сборной Бельгии помогает ему получать удовольствие от выступлений. На этом турнире Куртуа стал рекордсменом национальной команды по количеству матчей на чемпионатах мира, проведя 20-ю игру.

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