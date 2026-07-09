Куртуа допустил завершение карьеры в сборной Бельгии после ЧМ-2026

«Я просто сказал, что, скорее всего, закончу, чем продолжу выступать, и исключительно по физическим причинам. В команде царит отличное взаимопонимание, и я получаю удовольствие от процесса. Но не думаю, что смогу продолжать в том же темпе еще четыре года», — сказал Куртуа.