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Ольмо оценил игру Ямаля перед матчем с Бельгией

Полузащитник сборной Испании уверен, что в четвертьфинале вингер сыграет еще сильнее.

Источник: Reuters

Полузащитник сборной Испании Дани Ольмо поделился мнением об игре своего партнера по национальной команде Ламина Ямаля перед четвертьфиналом чемпионата мира-2026 против Бельгии.

«Вижу, что он в хорошей форме и действует увереннее. Он горит желанием играть и проявлять себя. Наше взаимопонимание заметно на поле — как с мячом, так и без него. Он вносит огромный вклад в игру и продолжит это делать. Уверен, что в следующем матче он принесет нам еще больше пользы», — сказал Ольмо.

Сборная Испании встретится с Бельгией в четвертьфинале чемпионата мира-2026.

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