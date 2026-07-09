Ольмо оценил игру Ямаля перед матчем с Бельгией

«Вижу, что он в хорошей форме и действует увереннее. Он горит желанием играть и проявлять себя. Наше взаимопонимание заметно на поле — как с мячом, так и без него. Он вносит огромный вклад в игру и продолжит это делать. Уверен, что в следующем матче он принесет нам еще больше пользы», — сказал Ольмо.