Симон рассказал об отношениях с запасными вратарями сборной Испании

Основной вратарь сборной Испании Унаи Симон рассказал об отношениях с другими голкиперами национальной команды во время чемпионата мира-2026.
«С Райей мы затрагивали это вскользь. Это не самые приятные темы для обсуждения, но мы работаем вместе уже больше четырех лет. Что касается Жоана, то он приехал сюда, чтобы внести свой вклад в общее дело, подстегивать нас с Давидом, а также быть образцовым партнером по команде», — сказал Симон.
По словам голкипера, вокруг приезда Жоана Гарсии в сборную было много разговоров, однако внутри команды он быстро влился в коллектив и помогает поддерживать высокий уровень конкуренции среди вратарей.