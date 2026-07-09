Симон рассказал об отношениях с запасными вратарями сборной Испании

«С Райей мы затрагивали это вскользь. Это не самые приятные темы для обсуждения, но мы работаем вместе уже больше четырех лет. Что касается Жоана, то он приехал сюда, чтобы внести свой вклад в общее дело, подстегивать нас с Давидом, а также быть образцовым партнером по команде», — сказал Симон.