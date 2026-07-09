Венгер назвал Францию фаворитом чемпионата мира

«Франция выиграет чемпионат мира. Единственный вопрос передо мной ставит Испания. Если какая-то команда и способна сейчас обыграть Францию, то это Испания. Их технический уровень выше, чем у французов. Они обладают качеством и культурой командной игры, которых на данный момент нет ни у кого в мире. Хотя физически Франция сильнее», — сказал Венгер.