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Венгер назвал Францию фаворитом чемпионата мира

Бывший тренер «Арсенала» считает, что остановить французов способна только сборная Испании.

Источник: AP 2024

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился прогнозом на исход чемпионата мира-2026. Французский специалист считает главным фаворитом турнира сборную Франции.

«Франция выиграет чемпионат мира. Единственный вопрос передо мной ставит Испания. Если какая-то команда и способна сейчас обыграть Францию, то это Испания. Их технический уровень выше, чем у французов. Они обладают качеством и культурой командной игры, которых на данный момент нет ни у кого в мире. Хотя физически Франция сильнее», — сказал Венгер.

По мнению специалиста, именно Франция и Испания являются двумя сильнейшими сборными турнира и именно между ними, скорее всего, развернется борьба за титул.

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