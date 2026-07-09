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Геннадий Орлов: У бельгийцев есть шансы пройти Испанию

Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о проходе сборной Бельгии в четвертьфинал чемпионата мира.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Соцсети

«У бельгийцев есть ряд возрастных игроков, но они иконы сборной Бельгии, — говорит Орлов. — В лучшие времена каждый ход Кевина де Брюйне, на мой взгляд, был на уровне гениального. Сейчас, конечно, он уже не тот, но принести пользу может. И предстоящий матч Бельгии с Испанией в рамка четвертьфинала будет очень интересным. И шансы у бельгийцев есть. Потому что у испанцев до конца не выздоровел Ямаль, не набрал форму после травмы. Есть, конечно, Родри и Педри, которые делают игру в центре поля. Но этого может оказаться мало. Так что испанцам будет очень непросто», — приводит слова Орлова «РБ Спорт».

В пятницу, 10 июля, состоится матч ¼ финала чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Испании и Бельгии. Игра пройдет на стадионе «Соу-Фай» в Лос-Анджелесе. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22 часа по московскому времени. На стадии ⅛ финала турнира сборная Испании обыграла Португалию со счетом 1:0. Команда Бельгии на аналогичной стадии разгромила США со счетом 4:1.

Геннадию Орлову 81 год. В 1960-е годы он выступал на позиции нападающего за «Зенит», ленинградское «Динамо» и харьковский «Металлист». После завершения карьеры начал заниматься журналистской деятельностью, впервые вышел в эфир в качестве спортивного комментатора в январе 1974 года.

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