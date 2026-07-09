Геннадий Орлов: У бельгийцев есть шансы пройти Испанию

«У бельгийцев есть ряд возрастных игроков, но они иконы сборной Бельгии, — говорит Орлов. — В лучшие времена каждый ход Кевина де Брюйне, на мой взгляд, был на уровне гениального. Сейчас, конечно, он уже не тот, но принести пользу может. И предстоящий матч Бельгии с Испанией в рамка четвертьфинала будет очень интересным. И шансы у бельгийцев есть. Потому что у испанцев до конца не выздоровел Ямаль, не набрал форму после травмы. Есть, конечно, Родри и Педри, которые делают игру в центре поля. Но этого может оказаться мало. Так что испанцам будет очень непросто», — приводит слова Орлова «РБ Спорт».