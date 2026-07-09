Булыкин назвал главных «тёмных лошадок» четвертьфиналов ЧМ-2026

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин назвал «тёмных лошадок» четвертьфинальной стадии чемпионата мира-2026. Его слова приводит РИА Новости.
Экс-футболист заявил, что неожиданности могут преподнести сборные Бельгии и Швейцарии. По мнению Булыкина, победитель пары Швейцария — Колумбия в любом случае рассматривался бы как «темная лошадка».
Ранее суперкомпьютер Opta оценил шансы команд на выход в полуфинал чемпионата мира. Самые высокие шансы получила сборная Франции — 73,9%. Наименьшая вероятность выхода в следующую стадию у её соперника по четвертьфиналу — сборной Марокко (26,1%).
Чемпионат мира-2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Сборная России не участвует в турнире, так как с 2022 года отстранена от международных соревнований.