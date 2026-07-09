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Булыкин назвал главных «тёмных лошадок» четвертьфиналов ЧМ-2026

Бывший нападающий Дмитрий Булыкин назвал две команды, у кого есть скрытый потенциал.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин назвал «тёмных лошадок» четвертьфинальной стадии чемпионата мира-2026. Его слова приводит РИА Новости.

Экс-футболист заявил, что неожиданности могут преподнести сборные Бельгии и Швейцарии. По мнению Булыкина, победитель пары Швейцария — Колумбия в любом случае рассматривался бы как «темная лошадка».

Ранее суперкомпьютер Opta оценил шансы команд на выход в полуфинал чемпионата мира. Самые высокие шансы получила сборная Франции — 73,9%. Наименьшая вероятность выхода в следующую стадию у её соперника по четвертьфиналу — сборной Марокко (26,1%).

Чемпионат мира-2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Сборная России не участвует в турнире, так как с 2022 года отстранена от международных соревнований.

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