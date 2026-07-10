Акинфеев ответил, кто выиграет чемпионат мира по футболу

Напомним, весной Акинфеев досрочно завершил прошлый сезон из-за травмы колена, но в июне руководитель медицинского департамента ЦСКА Эдуард Безуглов сообщил, что голкипер восстанавливается и может быть готов уже к старту нового сезона РПЛ.