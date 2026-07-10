Акинфеев ответил, кто выиграет чемпионат мира по футболу

Бывший вратарь сборной России и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев считает, что победителем чемпионата мира-2026 станет сборная Аргентины.
«Кто выиграет чемпионат мира?» — спросили у Акинфеева в блице для FONBET, посвящённом ЧМ-2026.
«Хотел сказать Франция, но все-таки, наверное, Аргентина — более целостная команда. Все-таки я за Аргентину», — ответил голкипер ЦСКА.
В четвертьфинале чемпионата мира сборная Франции сыграет с Марокко, а Аргентина встретится со Швейцарией.
Напомним, весной Акинфеев досрочно завершил прошлый сезон из-за травмы колена, но в июне руководитель медицинского департамента ЦСКА Эдуард Безуглов сообщил, что голкипер восстанавливается и может быть готов уже к старту нового сезона РПЛ.