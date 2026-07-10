Оярсабаль оценил шансы Испании перед четвертьфиналом с Бельгией

Матч между сборными Испании и Бельгии состоится 10 июля на стадионе в Лос-Анджелесе. Встречу обслужит английская бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.
«Это команда очень высокого уровня, в составе которой выступают важные игроки, все они играют в сильных лигах и больших клубах, поэтому легкой игры точно не будет. Мы понимаем, что, как и в матчах с Австрией и Португалией, нас ждет очень сложная встреча, в которой соперник наверняка не позволит нам спокойно играть. Мы видим, что европейские сборные показывают очень высокий уровень, но мы сохраняем спокойствие и верим в свои силы», — приводит слова Оярсабаля Cadena SER.
Победитель этой встречи сыграет в полуфинале ЧМ-2026 против сборной Франции. Матч пройдет 14 июля в Далласе.
Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля.
Роберто Мартинес
Луис Де ла Фуэнте
Микель Мерино
(Ферран Торрес)
90+1′
1
Диогу Кошта
8
Бруну Фернандеш
7
Криштиану Роналду
3
Рубен Диаш
13
Ренату Вейга
90+4′
15
Жоау Невеш
20
Жоау Канселу
71′
5
Диогу Далот
25
Нуну Мендеш
56′
2
Нелсон Семеду
18
Педру Нету
83′
10
Бернарду Силва
89′
11
Жоау Феликс
71′
17
Рафаэл Леау
23
Витор Феррейра Витинья
83′
26
Франсишку Консейсау
23
Унаи Симон
12
Педро Порро
24
Марк Кукурелья
19
Ламин Ямаль
22
Пау Кубарси
14
Эмерик Ляпорт
16
Родри
15
Алекс Баэна
75′
7
Ферран Торрес
90+8′
10
Дани Ольмо
85′
6
Микель Мерино
21
Микель Ойярсабаль
90′
26
Борха Иглесиас
20
Педри
85′
8
Фабиан Руис
Главный судья
Энтони Тэйлор
(Англия)
Боковой судья
Гари Бесуик
(Англия)
Боковой судья
Адам Нанн
(Англия)
ВАР
Бастиан Данкерт
(Германия)
Ассистент ВАР
Антонио Гарсия
(Уругвай)
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- Гол с пенальти
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