Оярсабаль оценил шансы Испании перед четвертьфиналом с Бельгией

«Это команда очень высокого уровня, в составе которой выступают важные игроки, все они играют в сильных лигах и больших клубах, поэтому легкой игры точно не будет. Мы понимаем, что, как и в матчах с Австрией и Португалией, нас ждет очень сложная встреча, в которой соперник наверняка не позволит нам спокойно играть. Мы видим, что европейские сборные показывают очень высокий уровень, но мы сохраняем спокойствие и верим в свои силы», — приводит слова Оярсабаля Cadena SER.