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Оярсабаль оценил шансы Испании перед четвертьфиналом с Бельгией

Нападающий сборной Испании Микель Оярсабаль высказался о предстоящем матче ¼ финала ЧМ-2026 с Бельгией.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Матч между сборными Испании и Бельгии состоится 10 июля на стадионе в Лос-Анджелесе. Встречу обслужит английская бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Футбол
Чемпионат мира 2026
1/4 финала, 10.07.2026, 22:00
Испания
-
Бельгия
-

«Это команда очень высокого уровня, в составе которой выступают важные игроки, все они играют в сильных лигах и больших клубах, поэтому легкой игры точно не будет. Мы понимаем, что, как и в матчах с Австрией и Португалией, нас ждет очень сложная встреча, в которой соперник наверняка не позволит нам спокойно играть. Мы видим, что европейские сборные показывают очень высокий уровень, но мы сохраняем спокойствие и верим в свои силы», — приводит слова Оярсабаля Cadena SER.

Победитель этой встречи сыграет в полуфинале ЧМ-2026 против сборной Франции. Матч пройдет 14 июля в Далласе.

Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля.

Португалия
0:1
Первый тайм: 0:0
Испания
Футбол, Чемпионат мира, 1/8 финала
6.07.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
AT&T Stadium
Главные тренеры
Роберто Мартинес
Луис Де ла Фуэнте
Голы
Испания
Микель Мерино
(Ферран Торрес)
90+1′
Составы команд
Португалия
1
Диогу Кошта
8
Бруну Фернандеш
7
Криштиану Роналду
3
Рубен Диаш
13
Ренату Вейга
90+4′
15
Жоау Невеш
20
Жоау Канселу
71′
5
Диогу Далот
25
Нуну Мендеш
56′
2
Нелсон Семеду
18
Педру Нету
83′
10
Бернарду Силва
89′
11
Жоау Феликс
71′
17
Рафаэл Леау
23
Витор Феррейра Витинья
83′
26
Франсишку Консейсау
Испания
23
Унаи Симон
12
Педро Порро
24
Марк Кукурелья
19
Ламин Ямаль
22
Пау Кубарси
14
Эмерик Ляпорт
16
Родри
15
Алекс Баэна
75′
7
Ферран Торрес
90+8′
10
Дани Ольмо
85′
6
Микель Мерино
21
Микель Ойярсабаль
90′
26
Борха Иглесиас
20
Педри
85′
8
Фабиан Руис
Статистика
Португалия
Испания
Желтые карточки
2
1
Удары (всего)
10
15
Удары в створ
2
6
Угловые
3
7
Фолы
9
13
Офсайды
2
1
Судейская бригада
Главный судья
Энтони Тэйлор
(Англия)
Боковой судья
Гари Бесуик
(Англия)
Боковой судья
Адам Нанн
(Англия)
ВАР
Бастиан Данкерт
(Германия)
Ассистент ВАР
Антонио Гарсия
(Уругвай)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти