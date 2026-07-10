Де ла Фуэнте: Бельгия — самый сложный соперник Испании

«Этот матч будет самым сложным из всех, что мы играли до сих пор. Бельгия — очень мощная команда. Это игроки, привыкшие побеждать. Предстоит тяжелая встреча. Возможный выход на Францию? Поверьте, мы думаем только о Бельгии», — приводит Reuters слова де ла Фуэнте.