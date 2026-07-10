Де ла Фуэнте: Бельгия — самый сложный соперник Испании

По словам наставника, именно бельгийская команда станет самым серьезным соперником испанцев на нынешнем турнире.
«Этот матч будет самым сложным из всех, что мы играли до сих пор. Бельгия — очень мощная команда. Это игроки, привыкшие побеждать. Предстоит тяжелая встреча. Возможный выход на Францию? Поверьте, мы думаем только о Бельгии», — приводит Reuters слова де ла Фуэнте.
Тренер также выразил уверенность, что вингер Ламин Ямаль сумеет проявить себя в атаке.
«В атаке он себя проявит», — добавил специалист.
Де ла Фуэнте подчеркнул, что главный секрет успеха нынешней сборной Испании — командная игра. По его словам, каждый футболист ставит интересы команды выше личных достижений.
Матч Испания — Бельгия состоится 10 июля на стадионе «Соу-Фай» в Лос-Анджелесе. Начало встречи — в 22:00 по московскому времени.
Победитель этой пары сыграет в полуфинале против сборной Франции. Матч пройдет 14 июля в Далласе.
Роберто Мартинес
Луис Де ла Фуэнте
Микель Мерино
(Ферран Торрес)
90+1′
1
Диогу Кошта
8
Бруну Фернандеш
7
Криштиану Роналду
3
Рубен Диаш
13
Ренату Вейга
90+4′
15
Жоау Невеш
20
Жоау Канселу
71′
5
Диогу Далот
25
Нуну Мендеш
56′
2
Нелсон Семеду
18
Педру Нету
83′
10
Бернарду Силва
89′
11
Жоау Феликс
71′
17
Рафаэл Леау
23
Витор Феррейра Витинья
83′
26
Франсишку Консейсау
23
Унаи Симон
12
Педро Порро
24
Марк Кукурелья
19
Ламин Ямаль
22
Пау Кубарси
14
Эмерик Ляпорт
16
Родри
15
Алекс Баэна
75′
7
Ферран Торрес
90+8′
10
Дани Ольмо
85′
6
Микель Мерино
21
Микель Ойярсабаль
90′
26
Борха Иглесиас
20
Педри
85′
8
Фабиан Руис
Главный судья
Энтони Тэйлор
(Англия)
Боковой судья
Гари Бесуик
(Англия)
Боковой судья
Адам Нанн
(Англия)
ВАР
Бастиан Данкерт
(Германия)
Ассистент ВАР
Антонио Гарсия
(Уругвай)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти