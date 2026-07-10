Марокканские болельщики устроили беспорядки в Лондоне

Сборная Марокко уступила Франции в ¼ финала ЧМ-2026 со счетом 0:2 и не смогла выйти в полуфинал турнира.
По информации источника, инцидент произошел в районе Эджвер-роуд на северо-западе британской столицы. Группа фанатов вступила в столкновения с полицией, а также, как утверждается, нападала на автомобили, в которых находились молодые женщины.
Болельщики Марокко вышли на улицы, перекрыли движение и устроили стихийные празднования. Они запускали фейерверки, использовали дымовые шашки и бросали бутылки в сотрудников правоохранительных органов.
Как сообщает The Telegraph, один из полицейских получил травму головы после попадания стеклянной бутылки и был доставлен в больницу.
Правоохранители задержали четырех человек по подозрению в участии в массовых беспорядках.
При этом в Париже, где также ожидались возможные столкновения после матча, сообщений о серьезных инцидентах не поступало.
Следующий матч команда Дидье Дешама проведет 14 июля против победителя пары Испания — Бельгия.
Дидье Дешам
Мохамед Уаби
Килиан Мбаппе
(Дезире Дуэ)
60′
Усман Дембеле
(Килиан Мбаппе)
66′
Килиан Мбаппе
28′
16
Майк Меньян
3
Люка Динь
7
Усман Дембеле
11
Майкл Олисе
4
Дайот Упамекано
17
Вильям Салиба
14
Адриен Рабьо
5
Жюль Кунде
87′
2
Мало Гюсто
20
Дезире Дуэ
77′
12
Брэдли Барколя
10
Килиан Мбаппе
77′
22
Жан-Филипп Матета
6
Ману Коне
71′
18
Уоррен Заир-Эмери
1
Яссин Буну
2
Ашраф Хакими
8
Аззедин Унаи
14
Исса Диоп
63′
3
Нуссаир Мазрауи
24
Нейл Эль-Айнауи
26
Анасс Салах-Эддин
74′
13
Закари Оуади
10
Браим Диас
74′
16
Джасим Ясин
7
Шемсдин Тальби
85′
17
Амин Сбаи
23
Биляль Эль-Ханнус
62′
4
Софьян Амрабат
6
Айюб Буадди
62′
9
Суфьян Рахими
Главный судья
Факундо Тельо
(Аргентина)
Боковой судья
Хуан Пабло Белатти
(Аргентина)
Боковой судья
Габриэль Чаде
(Аргентина)
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- Гол с пенальти
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