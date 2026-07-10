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Марокканские болельщики устроили беспорядки в Лондоне

Болельщики сборной Марокко стали участниками беспорядков в Лондоне после поражения команды от Франции на ЧМ-2026. Об этом сообщил журналист Томми Робинсон в соцсетях.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Сборная Марокко уступила Франции в ¼ финала ЧМ-2026 со счетом 0:2 и не смогла выйти в полуфинал турнира.

По информации источника, инцидент произошел в районе Эджвер-роуд на северо-западе британской столицы. Группа фанатов вступила в столкновения с полицией, а также, как утверждается, нападала на автомобили, в которых находились молодые женщины.

Болельщики Марокко вышли на улицы, перекрыли движение и устроили стихийные празднования. Они запускали фейерверки, использовали дымовые шашки и бросали бутылки в сотрудников правоохранительных органов.

Как сообщает The Telegraph, один из полицейских получил травму головы после попадания стеклянной бутылки и был доставлен в больницу.

Правоохранители задержали четырех человек по подозрению в участии в массовых беспорядках.

При этом в Париже, где также ожидались возможные столкновения после матча, сообщений о серьезных инцидентах не поступало.

Следующий матч команда Дидье Дешама проведет 14 июля против победителя пары Испания — Бельгия.

Франция
2:0
Первый тайм: 0:0
Марокко
Футбол, Чемпионат мира, 1/4 финала
9.07.2026, 23:00 (МСК UTC+3)
Gillette Stadium
Главные тренеры
Дидье Дешам
Мохамед Уаби
Голы
Франция
Килиан Мбаппе
(Дезире Дуэ)
60′
Усман Дембеле
(Килиан Мбаппе)
66′
Нереализованные пенальти
Франция
Килиан Мбаппе
28′
Составы команд
Франция
16
Майк Меньян
3
Люка Динь
7
Усман Дембеле
11
Майкл Олисе
4
Дайот Упамекано
17
Вильям Салиба
14
Адриен Рабьо
5
Жюль Кунде
87′
2
Мало Гюсто
20
Дезире Дуэ
77′
12
Брэдли Барколя
10
Килиан Мбаппе
77′
22
Жан-Филипп Матета
6
Ману Коне
71′
18
Уоррен Заир-Эмери
Марокко
1
Яссин Буну
2
Ашраф Хакими
8
Аззедин Унаи
14
Исса Диоп
63′
3
Нуссаир Мазрауи
24
Нейл Эль-Айнауи
26
Анасс Салах-Эддин
74′
13
Закари Оуади
10
Браим Диас
74′
16
Джасим Ясин
7
Шемсдин Тальби
85′
17
Амин Сбаи
23
Биляль Эль-Ханнус
62′
4
Софьян Амрабат
6
Айюб Буадди
62′
9
Суфьян Рахими
Статистика
Франция
Марокко
Желтые карточки
0
1
Удары (всего)
22
5
Удары в створ
8
1
Угловые
5
5
Фолы
10
13
Судейская бригада
Главный судья
Факундо Тельо
(Аргентина)
Боковой судья
Хуан Пабло Белатти
(Аргентина)
Боковой судья
Габриэль Чаде
(Аргентина)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти