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В английском городе запретили вывешивать флаги во время ЧМ-2026

Жителям города Нортуич в графстве Чешир запретили размещать английские флаги на улицах перед четвертьфиналом ЧМ-2026 Англия — Норвегия. Об этом сообщает Daily Mail.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Совет Западного Чешира и Честера направил местным жителям письма, в которых заявил, что установка флагов в общественных местах является нарушением правил и может рассматриваться как «антиобщественное поведение».

Футбол
Чемпионат мира 2026
1/4 финала, 12.07.2026, 0:05
Норвегия
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Англия
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«Совет разослал домовладельцам письма, в которых указал, что вывешивание флагов “незаконно” и их размещение может приравниваться к “антиобщественному поведению”», — говорится в публикации Daily Mail.

Представители местных властей объяснили решение требованиями безопасности. По их словам, ранее в регионе происходили случаи, когда флаги падали на автомобили или закрывали дорожные знаки, создавая угрозу для участников движения.

«В Западном Чешире уже были случаи, когда флаги падали на автомобили и закрывали дорожные знаки, представляя опасность для участников дорожного движения», — сообщили представители совета.

При этом жители Нортуича не собираются снимать флаги, пока сборная Англии продолжает выступление на чемпионате мира.

Акция по массовому размещению английских флагов получила название «Операция “Поднимем знамена”». В прошлом году движение распространилось по улицам городов и автомагистралям Великобритании. Его участники обвиняют власти в двойных стандартах, заявляя, что национальные флаги убирают под предлогом безопасности, тогда как другие символы, включая палестинские флаги, остаются на улицах.

Сборная Англии сыграет с Норвегией в четфертьфинале ЧМ-2026 11 июля. Матч пройдет в Майами.