В английском городе запретили вывешивать флаги во время ЧМ-2026

Совет Западного Чешира и Честера направил местным жителям письма, в которых заявил, что установка флагов в общественных местах является нарушением правил и может рассматриваться как «антиобщественное поведение».
«Совет разослал домовладельцам письма, в которых указал, что вывешивание флагов “незаконно” и их размещение может приравниваться к “антиобщественному поведению”», — говорится в публикации Daily Mail.
Представители местных властей объяснили решение требованиями безопасности. По их словам, ранее в регионе происходили случаи, когда флаги падали на автомобили или закрывали дорожные знаки, создавая угрозу для участников движения.
«В Западном Чешире уже были случаи, когда флаги падали на автомобили и закрывали дорожные знаки, представляя опасность для участников дорожного движения», — сообщили представители совета.
При этом жители Нортуича не собираются снимать флаги, пока сборная Англии продолжает выступление на чемпионате мира.
Акция по массовому размещению английских флагов получила название «Операция “Поднимем знамена”». В прошлом году движение распространилось по улицам городов и автомагистралям Великобритании. Его участники обвиняют власти в двойных стандартах, заявляя, что национальные флаги убирают под предлогом безопасности, тогда как другие символы, включая палестинские флаги, остаются на улицах.
Сборная Англии сыграет с Норвегией в четфертьфинале ЧМ-2026 11 июля. Матч пройдет в Майами.