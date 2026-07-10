Акция по массовому размещению английских флагов получила название «Операция “Поднимем знамена”». В прошлом году движение распространилось по улицам городов и автомагистралям Великобритании. Его участники обвиняют власти в двойных стандартах, заявляя, что национальные флаги убирают под предлогом безопасности, тогда как другие символы, включая палестинские флаги, остаются на улицах.