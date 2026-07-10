«Спортинг» запретил Дебасту сыграть за Бельгию против Испании

«Зено Дебаст не будет доступен на четвертьфинальный матч. Его клуб, “Спортинг”, сообщил футболисту, что не считает его медицински готовым к участию в играх. Эта оценка отличается от выводов медицинского штаба сборной Бельгии, а также медицинских и страховых служб ФИФА. В настоящее время Зено занимается по индивидуальной программе под наблюдением специалистов сборной», — говорится в заявлении федерации.