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«Спортинг» запретил Дебасту сыграть за Бельгию против Испании

Защитник «Спортинга» и сборной Бельгии Зено Дебаст не сыграет в четвертьфинале ЧМ-2026 с Испанией из-за разногласий между клубом и национальной командой.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Как сообщает Mirror со ссылкой на Королевскую бельгийскую футбольную ассоциацию, португальская команда считает, что Дебаст еще не восстановился после травмы бедра, которую он получил в мае.

В бельгийской федерации отметили, что позиция клуба отличается от выводов медицинского штаба национальной команды и специалистов ФИФА.

Футбол
Чемпионат мира 2026
1/4 финала, 10.07.2026, 22:00
Испания
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Бельгия
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«Зено Дебаст не будет доступен на четвертьфинальный матч. Его клуб, “Спортинг”, сообщил футболисту, что не считает его медицински готовым к участию в играх. Эта оценка отличается от выводов медицинского штаба сборной Бельгии, а также медицинских и страховых служб ФИФА. В настоящее время Зено занимается по индивидуальной программе под наблюдением специалистов сборной», — говорится в заявлении федерации.

Из-за травмы Дебаст пропустил все матчи группового этапа, в которых Бельгия сыграла вничью с Египтом (1:1) и Ираном (0:0), а также победила Новую Зеландию (5:1). Защитник также не участвовал в игре 1/16 финала против Сенегала (3:2), но вернулся в заявку на матч следующей стадии, где бельгийцы разгромили сборную США (4:1).

Ранее сам Дебаст говорил, что рассчитывает помочь команде в плей-офф. Однако теперь его выход на поле в четвертьфинале с Испанией исключен.

Ситуация вызвала споры: медицинские специалисты сборной Бельгии и ФИФА считают игрока готовым к матчу, тогда как «Спортинг» придерживается противоположного мнения.

Матч ¼ финала ЧМ-2026 между Испанией и Бельгией пройдет 10 июля в Лос-Анджелесе.