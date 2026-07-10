«Спортинг» запретил Дебасту сыграть за Бельгию против Испании

Как сообщает Mirror со ссылкой на Королевскую бельгийскую футбольную ассоциацию, португальская команда считает, что Дебаст еще не восстановился после травмы бедра, которую он получил в мае.
В бельгийской федерации отметили, что позиция клуба отличается от выводов медицинского штаба национальной команды и специалистов ФИФА.
«Зено Дебаст не будет доступен на четвертьфинальный матч. Его клуб, “Спортинг”, сообщил футболисту, что не считает его медицински готовым к участию в играх. Эта оценка отличается от выводов медицинского штаба сборной Бельгии, а также медицинских и страховых служб ФИФА. В настоящее время Зено занимается по индивидуальной программе под наблюдением специалистов сборной», — говорится в заявлении федерации.
Из-за травмы Дебаст пропустил все матчи группового этапа, в которых Бельгия сыграла вничью с Египтом (1:1) и Ираном (0:0), а также победила Новую Зеландию (5:1). Защитник также не участвовал в игре 1/16 финала против Сенегала (3:2), но вернулся в заявку на матч следующей стадии, где бельгийцы разгромили сборную США (4:1).
Ранее сам Дебаст говорил, что рассчитывает помочь команде в плей-офф. Однако теперь его выход на поле в четвертьфинале с Испанией исключен.
Ситуация вызвала споры: медицинские специалисты сборной Бельгии и ФИФА считают игрока готовым к матчу, тогда как «Спортинг» придерживается противоположного мнения.
Матч ¼ финала ЧМ-2026 между Испанией и Бельгией пройдет 10 июля в Лос-Анджелесе.