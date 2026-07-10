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Нападающий сборной России: На ЧМ-2026 мы дошли бы до финала

Нападающий «Локомотива» и сборной России Дмитрий Воробьев поделился мнением о том, как национальная команда могла бы выступить на ЧМ-2026 в случае допуска. Об этом сообщает ТАСС.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

На ЧМ-2026 впервые в истории турнира принимали участие 48 сборных, а в плей-офф вышли 32 команды. Впервые в истории мундиалей была сыграна стадия 1/16 финала.

«Конечно, при таком формате сборная России вышла бы из группы. Еще бы пройти плей-офф и до финала дойти. Не шучу, а почему нет? В футболе нет ничего невозможного. Вы прекрасно видели, что сборную Кабо-Верде никто не знал, а она так провела чемпионат мира. Я еще верю, что сыграю на большом турнире», — сказал Воробьев.

Сборная Кабо-Верде успешно дебютировала на ЧМ-2026, не проиграв ни одного матча в основное время. Команда, представляющая небольшое островное государство в Африке с населением чуть более полумиллиона человек, сыграла вничью с Испанией (0:0), Уругваем (2:2) и Саудовской Аравией (0:0), а в 1/16 финала в дополнительное время уступила действующим чемпионам мира — аргентинцам (2:3).

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях. С тех пор сборная России вынуждена проводить исключительно товарищеские матчи.

За время отстранения сборная России сыграла семь матчей с командами-участницами ЧМ-2026 и сумела выиграть лишь в двух из них — против Ирака (2:0) в марте 2023 года и против Ирана (2:1) в ноябре 2025 года.

Сборная России четыре раза играла на чемпионатах мира и только раз смогла выйти из группы. На домашнем ЧМ-2018 российские футболисты дошли до ¼ финала, обыграв Испанию (1:1, пен. 4:3) и уступив Хорватии (2:2, пен. 3:4).

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