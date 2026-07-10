Главный тренер сборной ЮАР на ЧМ-2026 завершил карьеру

74-летний бельгийский специалист возглавлял сборную ЮАР с 2021 года. Под его руководством южноафриканцы впервые в своей истории вышли из группы на чемпионате мира, уступив в 1/16 финала ЧМ-2026 сборной Канады (0:1).
«Я уже говорил с президентом Южноафриканской футбольной ассоциации. Он хотел бы меня оставить, но в другой роли, например, советником. В конце июля я вернусь, чтобы окончательно попрощаться, интересно, что он мне предложит. Моя жена рада, что я ухожу, только она меня уже предупредила: “Смотри, чтобы под ногами у меня не путался!” Если придется раз в два месяца уезжать на пару недель в ЮАР — почему бы и нет? Лучше, чем дома без дела болтаться.
Возобновить тренерскую карьеру ради сборной Бельгии? Нет, я же говорю — это бесповоротно! Если я понадоблюсь им для чего-то другого, возможно, для скаутинга — это другое дело. Но футбол больше не будет частью моей жизни 24 часа в сутки», — сказал Брос.
Тренерская карьера Броса началась в 1988 году. За это время он успел поработать в бельгийских клубах «Моленбек», «Брюгге», «Мускрон», «Андерлехт», «Генк», «Зюлте‑Варегем». Также Брос возглавлял греческий «Пансерраикос», турецкий «Трабзонспор», алжирскую «Кабилию» и сборную Камеруна.
Брос дважды становился чемпионом Бельгии с «Брюгге» (1992, 1996) и один раз — с «Андерлехтом». В 2017 году он выиграл Кубок африканских наций со сборной Камеруна, а спустя шесть лет привел сборную ЮАР к бронзовым медалям турнира.
На ЧМ-2026 Брос установил рекорд, став самым возрастным тренером в истории плей‑офф мировых первенств.
Уго Брос
Джесси Марш
Стивен Эуштакиу
90+2′
1
Ронвен Уильямс
20
Хулисо Мудау
6
Обри Модиба
7
Освин Апполлис
21
Име Окон
14
Мбекезели Мбокази
4
Тебохо Мокоэна
13
Сфефело Ситоле
12
Тапело Масеко
86′
8
Чепанг Мореми
10
Реле Мофокенг
46′
5
Талент Мбата
17
Эвиденсе Макгопа
86′
15
Икраам Райнерс
16
Максим Крепо
2
Алистэйр Джонстон
22
Ричи Ларея
13
Дерек Корнелиус
7
Стивен Эуштакиу
10
Джонатан Дэвид
17
Тейджон Бьюкенен
75′
19
Альфонсо Дэйвис
11
Лиам Миллар
70′
14
Джейкоб Шаффелберг
15
Мойзе Бомбито
59′
4
Люк Де Фужероль
25
Натан Салиба
54′
59′
23
Нико Сигур
67′
12
Тани Олувасейи
70′
24
Промис Дэвид
Главный судья
Жуан Пиньейру
(Португалия)
Боковой судья
Бруну Жезуш
(Португалия)
Боковой судья
Лусиану Майя
(Португалия)
ВАР
Карлос Дель Серро Гранде
(Испания)
Ассистент ВАР
Родолфу Тоски Маркес
(Бразилия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
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- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти