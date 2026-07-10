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Главный тренер сборной ЮАР на ЧМ-2026 завершил карьеру

Главный тренер сборной ЮАР по футболу Хуго Брос объявил о завершении тренерской карьеры. Об этом сообщает издание Humo.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

74-летний бельгийский специалист возглавлял сборную ЮАР с 2021 года. Под его руководством южноафриканцы впервые в своей истории вышли из группы на чемпионате мира, уступив в 1/16 финала ЧМ-2026 сборной Канады (0:1).

«Я уже говорил с президентом Южноафриканской футбольной ассоциации. Он хотел бы меня оставить, но в другой роли, например, советником. В конце июля я вернусь, чтобы окончательно попрощаться, интересно, что он мне предложит. Моя жена рада, что я ухожу, только она меня уже предупредила: “Смотри, чтобы под ногами у меня не путался!” Если придется раз в два месяца уезжать на пару недель в ЮАР — почему бы и нет? Лучше, чем дома без дела болтаться.

Возобновить тренерскую карьеру ради сборной Бельгии? Нет, я же говорю — это бесповоротно! Если я понадоблюсь им для чего-то другого, возможно, для скаутинга — это другое дело. Но футбол больше не будет частью моей жизни 24 часа в сутки», — сказал Брос.

Тренерская карьера Броса началась в 1988 году. За это время он успел поработать в бельгийских клубах «Моленбек», «Брюгге», «Мускрон», «Андерлехт», «Генк», «Зюлте‑Варегем». Также Брос возглавлял греческий «Пансерраикос», турецкий «Трабзонспор», алжирскую «Кабилию» и сборную Камеруна.

Брос дважды становился чемпионом Бельгии с «Брюгге» (1992, 1996) и один раз — с «Андерлехтом». В 2017 году он выиграл Кубок африканских наций со сборной Камеруна, а спустя шесть лет привел сборную ЮАР к бронзовым медалям турнира.

На ЧМ-2026 Брос установил рекорд, став самым возрастным тренером в истории плей‑офф мировых первенств.

ЮАР
0:1
Первый тайм: 0:0
Канада
Футбол, Чемпионат мира, 1/16 финала
28.06.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
SoFi Stadium, 69237 зрителей
Главные тренеры
Уго Брос
Джесси Марш
Голы
Канада
Стивен Эуштакиу
90+2′
Составы команд
ЮАР
1
Ронвен Уильямс
20
Хулисо Мудау
6
Обри Модиба
7
Освин Апполлис
21
Име Окон
14
Мбекезели Мбокази
4
Тебохо Мокоэна
13
Сфефело Ситоле
12
Тапело Масеко
86′
8
Чепанг Мореми
10
Реле Мофокенг
46′
5
Талент Мбата
17
Эвиденсе Макгопа
86′
15
Икраам Райнерс
Канада
16
Максим Крепо
2
Алистэйр Джонстон
22
Ричи Ларея
13
Дерек Корнелиус
7
Стивен Эуштакиу
10
Джонатан Дэвид
17
Тейджон Бьюкенен
75′
19
Альфонсо Дэйвис
11
Лиам Миллар
70′
14
Джейкоб Шаффелберг
15
Мойзе Бомбито
59′
4
Люк Де Фужероль
25
Натан Салиба
54′
59′
23
Нико Сигур
67′
12
Тани Олувасейи
70′
24
Промис Дэвид
Статистика
ЮАР
Канада
Желтые карточки
0
2
Удары (всего)
6
12
Удары в створ
1
7
Угловые
1
4
Фолы
10
16
Офсайды
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Жуан Пиньейру
(Португалия)
Боковой судья
Бруну Жезуш
(Португалия)
Боковой судья
Лусиану Майя
(Португалия)
ВАР
Карлос Дель Серро Гранде
(Испания)
Ассистент ВАР
Родолфу Тоски Маркес
(Бразилия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти