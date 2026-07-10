Ламин Ямаль: мой большой матч на ЧМ-2026 еще впереди

18-летний испанец провел на турнире пять матчей и отметился одним забитым мячом — в ворота сборной Саудовской Аравии (4:0) во 2-м туре группового этапа.
«Чем ближе мы к финалу, тем лучше я играю. Я никогда не был футболистом, который выходит на пик формы уже на групповом этапе. До чемпионата мира я не играл два месяца. Это совсем другие ощущения. Мне нужно постоянно играть, чувствовать мяч, входить в ритм. Мой большой матч на этом чемпионате мира еще впереди», — сказал Ямаль.
В конце апреля Ямаль получил травму задней поверхности бедра, из-за которой пропустил шесть матчей «Барселоны» и две товарищеских игры сборной Испании.
Сборная Испании в ¼ финала ЧМ-2026 сыграет со сборной Бельгии. Встреча пройдет в Лос-Анджелесе сегодня, 10 июля. Начало матча — в 22:00 по московскому времени.
Победитель матча в ½ финала выйдет на сборную Франции, которая накануне обыграла марокканцев (2:0).
ЧМ-2026 в США, Канаде и Мексике завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале ЧМ-2022 в Катаре обыграла сборную Франции (3:3, пен. 4:2).
Роберто Мартинес
Луис Де ла Фуэнте
Микель Мерино
(Ферран Торрес)
90+1′
1
Диогу Кошта
8
Бруну Фернандеш
7
Криштиану Роналду
3
Рубен Диаш
13
Ренату Вейга
90+4′
15
Жоау Невеш
20
Жоау Канселу
71′
5
Диогу Далот
25
Нуну Мендеш
56′
2
Нелсон Семеду
18
Педру Нету
83′
10
Бернарду Силва
89′
11
Жоау Феликс
71′
17
Рафаэл Леау
23
Витор Феррейра Витинья
83′
26
Франсишку Консейсау
23
Унаи Симон
12
Педро Порро
24
Марк Кукурелья
19
Ламин Ямаль
22
Пау Кубарси
14
Эмерик Ляпорт
16
Родри
15
Алекс Баэна
75′
7
Ферран Торрес
90+8′
10
Дани Ольмо
85′
6
Микель Мерино
21
Микель Ойярсабаль
90′
26
Борха Иглесиас
20
Педри
85′
8
Фабиан Руис
Главный судья
Энтони Тэйлор
(Англия)
Боковой судья
Гари Бесуик
(Англия)
Боковой судья
Адам Нанн
(Англия)
ВАР
Бастиан Данкерт
(Германия)
Ассистент ВАР
Антонио Гарсия
(Уругвай)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти