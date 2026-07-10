Ламин Ямаль: мой большой матч на ЧМ-2026 еще впереди

«Чем ближе мы к финалу, тем лучше я играю. Я никогда не был футболистом, который выходит на пик формы уже на групповом этапе. До чемпионата мира я не играл два месяца. Это совсем другие ощущения. Мне нужно постоянно играть, чувствовать мяч, входить в ритм. Мой большой матч на этом чемпионате мира еще впереди», — сказал Ямаль.