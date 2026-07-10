Ширер: не удивлюсь, если Роналду возглавит сборную Португалии

«Любому португальскому нападающему будет непросто, пока Роналду не завершит карьеру в сборной. Ему уже 41 год. Я никогда не стал бы недооценивать Криштиану, но буду очень удивлен, если через два года он все еще будет играть за национальную команду.



Вы же знаете мои взгляды… всегда лучше уйти со сцены, пока публика просит выйти на бис. И, похоже, этот турнир действительно оказался для него и для Португалии лишним. Я не знаю, какие у него планы после завершения игровой карьеры. Но думаю, если в будущем он захочет возглавить сборную Португалии, то это будет лишь вопросом времени, когда ему предложат эту должность», — сказал Ширер.