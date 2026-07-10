Ширер: не удивлюсь, если Роналду возглавит сборную Португалии

«Любому португальскому нападающему будет непросто, пока Роналду не завершит карьеру в сборной. Ему уже 41 год. Я никогда не стал бы недооценивать Криштиану, но буду очень удивлен, если через два года он все еще будет играть за национальную команду.
Вы же знаете мои взгляды… всегда лучше уйти со сцены, пока публика просит выйти на бис. И, похоже, этот турнир действительно оказался для него и для Португалии лишним. Я не знаю, какие у него планы после завершения игровой карьеры. Но думаю, если в будущем он захочет возглавить сборную Португалии, то это будет лишь вопросом времени, когда ему предложат эту должность», — сказал Ширер.
Сборная Португалии дошла до ⅛ финала ЧМ-2026, где уступила сборной Испании (0:1). Для 41-летнего Роналду это был шестой мундиаль в карьере. Он принял участие в пяти матчах и забил три мяча — два в ворота сборной Узбекистана (5:0) во 2-м туре группового этапа и один с пенальти в ворота сборной Хорватии (2:1) в 1/16 финала.
Роналду выступает за национальную команду Португалии с 2003 года. Он является мировым рекордсменом по количеству сыгранных матчей (233) и забитых мячей (146) на уровне сборных.
Роберто Мартинес
Луис Де ла Фуэнте
Микель Мерино
(Ферран Торрес)
90+1′
1
Диогу Кошта
8
Бруну Фернандеш
7
Криштиану Роналду
3
Рубен Диаш
13
Ренату Вейга
90+4′
15
Жоау Невеш
20
Жоау Канселу
71′
5
Диогу Далот
25
Нуну Мендеш
56′
2
Нелсон Семеду
18
Педру Нету
83′
10
Бернарду Силва
89′
11
Жоау Феликс
71′
17
Рафаэл Леау
23
Витор Феррейра Витинья
83′
26
Франсишку Консейсау
23
Унаи Симон
12
Педро Порро
24
Марк Кукурелья
19
Ламин Ямаль
22
Пау Кубарси
14
Эмерик Ляпорт
16
Родри
15
Алекс Баэна
75′
7
Ферран Торрес
90+8′
10
Дани Ольмо
85′
6
Микель Мерино
21
Микель Ойярсабаль
90′
26
Борха Иглесиас
20
Педри
85′
8
Фабиан Руис
Главный судья
Энтони Тэйлор
(Англия)
Боковой судья
Гари Бесуик
(Англия)
Боковой судья
Адам Нанн
(Англия)
ВАР
Бастиан Данкерт
(Германия)
Ассистент ВАР
Антонио Гарсия
(Уругвай)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти