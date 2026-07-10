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Садио Мане объявил о завершении карьеры в сборной Сенегала

Нападающий Садио Мане объявил о завершении своей карьеры в сборной Сенегала.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

«Знайте, что я жертвовал всем ради этого флага. Я отдавал все силы и всегда яростно боролся за нашу страну», — цитирует Мане издание Le Quotidien.

34-летний футболист забил 54 мяча в 130 играх за национальную сборную. Садио является лучшим бомбардиром в истории Сенегала.

На проходящем сейчас чемпионате мира-2026 сенегальцы заняли третье место в группе I с тремя очками, но сумели пройти в плей-офф. В 1/16 финала они играли с Бельгией и вели в два мяча до 86-й минуты, но сначала позволили сопернику перевести поединок в овертайм, а на 120+5-й минуте и вовсе вырвать победу (2:3 ДВ).

На клубном уровне форвард известен по выступлениям за «Ливерпуль». В 269 матчах за красных он забил 120 мячей. Также Мане играл за «Баварию», «Саутгемптон», «Ред Булл Зальцбург» и «Мец».

Бельгия
3:2
Основное время: 2:2 (0:1)
ДВ
Сенегал
Футбол, Чемпионат мира, 1/16 финала
1.07.2026, 23:00 (МСК UTC+3)
Lumen Field, 66925 зрителей
Главные тренеры
Руди Гарсия
Пап Тиав
Голы
Бельгия
Ромелу Лукаку
(Тома Менье)
86′
Юри Тилеманс
(Леандро Троссар)
89′
Юри Тилеманс
120+5′
Сенегал
Хабиб Диарра
24′
Исмаила Сарр
(Мусса Ниакате)
51′
Составы команд
Бельгия
1
Тибо Куртуа
21
Тимоти Кастань
4
Брэндон Мехеле
64′
3
Артур Теат
8
Юри Тилеманс
5
Максим Де Кейпер
78′
15
Тома Менье
10
Леандро Троссар
109′
24
Амаду Онана
11
Жереми Доку
56′
23
Николас Раскин
7
Кевин Де Брейне
56′
14
Доди Лукебакио
17
Шарль Де Кетеларе
46′
9
Ромелу Лукаку
20
Ханс Ванакен
63′
19
Диегу Морейра
Сенегал
23
Мори Диав
15
Крепин Диатта
18
Исмаила Сарр
6
Пате Сисс
19
Мусса Ниакате
14
Исмаил Якобс
93′
25
Эль-Хаджи Малик Диуф
21
Хабиб Диарра
73′
17
Пап Метар Сарр
26
Пап Гуйе
66′
8
Ламин Камара
67′
5
Идрисса Гана Гуйе
95′
22
Бара Сапоко Ндиай
13
Илиман Ндиай
73′
20
Ибраим Мбай
10
Садио Мане
93′
11
Николас Джексон
Статистика
Бельгия
Сенегал
Желтые карточки
1
1
Удары (всего)
19
19
Удары в створ
5
5
Угловые
4
2
Фолы
22
12
Офсайды
2
2
Судейская бригада
Главный судья
Саид Мартинес
(Гондурас)
Боковой судья
Кристиан Рамирес
(Гондурас)
Боковой судья
Вальтер Лопес
(Гондурас)
ВАР
Гильермо Пачеко
(Мексика)
Ассистент ВАР
Родолфу Тоски Маркес
(Бразилия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти