Садио Мане объявил о завершении карьеры в сборной Сенегала

На проходящем сейчас чемпионате мира-2026 сенегальцы заняли третье место в группе I с тремя очками, но сумели пройти в плей-офф. В 1/16 финала они играли с Бельгией и вели в два мяча до 86-й минуты, но сначала позволили сопернику перевести поединок в овертайм, а на 120+5-й минуте и вовсе вырвать победу (2:3 ДВ).