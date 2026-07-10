Садио Мане объявил о завершении карьеры в сборной Сенегала

«Знайте, что я жертвовал всем ради этого флага. Я отдавал все силы и всегда яростно боролся за нашу страну», — цитирует Мане издание Le Quotidien.
34-летний футболист забил 54 мяча в 130 играх за национальную сборную. Садио является лучшим бомбардиром в истории Сенегала.
На проходящем сейчас чемпионате мира-2026 сенегальцы заняли третье место в группе I с тремя очками, но сумели пройти в плей-офф. В 1/16 финала они играли с Бельгией и вели в два мяча до 86-й минуты, но сначала позволили сопернику перевести поединок в овертайм, а на 120+5-й минуте и вовсе вырвать победу (2:3 ДВ).
На клубном уровне форвард известен по выступлениям за «Ливерпуль». В 269 матчах за красных он забил 120 мячей. Также Мане играл за «Баварию», «Саутгемптон», «Ред Булл Зальцбург» и «Мец».
Руди Гарсия
Пап Тиав
Ромелу Лукаку
(Тома Менье)
86′
Юри Тилеманс
(Леандро Троссар)
89′
Юри Тилеманс
120+5′
Хабиб Диарра
24′
Исмаила Сарр
(Мусса Ниакате)
51′
1
Тибо Куртуа
21
Тимоти Кастань
4
Брэндон Мехеле
64′
3
Артур Теат
8
Юри Тилеманс
5
Максим Де Кейпер
78′
15
Тома Менье
10
Леандро Троссар
109′
24
Амаду Онана
11
Жереми Доку
56′
23
Николас Раскин
7
Кевин Де Брейне
56′
14
Доди Лукебакио
17
Шарль Де Кетеларе
46′
9
Ромелу Лукаку
20
Ханс Ванакен
63′
19
Диегу Морейра
23
Мори Диав
15
Крепин Диатта
18
Исмаила Сарр
6
Пате Сисс
19
Мусса Ниакате
14
Исмаил Якобс
93′
25
Эль-Хаджи Малик Диуф
21
Хабиб Диарра
73′
17
Пап Метар Сарр
26
Пап Гуйе
66′
8
Ламин Камара
67′
5
Идрисса Гана Гуйе
95′
22
Бара Сапоко Ндиай
13
Илиман Ндиай
73′
20
Ибраим Мбай
10
Садио Мане
93′
11
Николас Джексон
Главный судья
Саид Мартинес
(Гондурас)
Боковой судья
Кристиан Рамирес
(Гондурас)
Боковой судья
Вальтер Лопес
(Гондурас)
ВАР
Гильермо Пачеко
(Мексика)
Ассистент ВАР
Родолфу Тоски Маркес
(Бразилия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти