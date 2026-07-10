Гришин оценил шансы Бельгии в матче с Испанией

Главный тренер «Банки» и бывший футболист ЦСКА Александр Гришин поделился ожиданиями от четвертьфинального матча чемпионата мира-2026 между сборными Испании и Бельгии.
«Бельгийцы уже превзошли себя, с испанцами у них шансов очень мало. Не знаю, за счет чего они могут победить. Небольшой шанс может быть только за счет очень активного прессинга, который будет мешать Испании выходить из обороны», — сказал Гришин.
По мнению специалиста, команда Луиса де ла Фуэнте набирает форму по ходу турнира, а большинство опасных атак испанцев строится через левый фланг с участием Марка Кукурельи.