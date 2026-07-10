Холанд оценил шансы Норвегии на победу на ЧМ-2026

Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд заявил, что не считает свою команду фаворитом чемпионата мира-2026, несмотря на выход в четвертьфинал турнира.
«По-прежнему очень низкие. На турнире есть несколько явных фаворитов, Англия — один из них. Вам, журналистам, нужно оказывать давление на английских парней», — сказал Холанд с улыбкой.
В четвертьфинале чемпионата мира сборная Норвегии встретится с Англией. Команда Столе Сольбаккена впервые с 1998 года участвует в мировом первенстве и продолжает борьбу за выход в полуфинал.