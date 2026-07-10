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Холанд оценил шансы Норвегии на победу на ЧМ-2026

Форвард считает Англию одним из главных фаворитов турнира перед четвертьфиналом.

Источник: AP 2024

Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд заявил, что не считает свою команду фаворитом чемпионата мира-2026, несмотря на выход в четвертьфинал турнира.

«По-прежнему очень низкие. На турнире есть несколько явных фаворитов, Англия — один из них. Вам, журналистам, нужно оказывать давление на английских парней», — сказал Холанд с улыбкой.

В четвертьфинале чемпионата мира сборная Норвегии встретится с Англией. Команда Столе Сольбаккена впервые с 1998 года участвует в мировом первенстве и продолжает борьбу за выход в полуфинал.

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