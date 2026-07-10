Педри отреагировал на прозвище «Гарри Поттер»

Полузащитник сборной Испании Педри прокомментировал прозвище «Гарри Поттер», которое получил благодаря своему стилю игры.
«Меня все так называют. Я не волшебник, но стараюсь помочь команде. Я считаю себя важным игроком. Давно выступаю за сборную и уже считаю себя опытным полузащитником. Стараюсь помогать тем, кто помоложе и вносить свой вклад», — сказал Педри.
Прозвище «Гарри Поттер» закрепилось за испанцем после многочисленных комплиментов его игровому мышлению и технике. В частности, ранее Луис Энрике называл Педри «Гарри Поттером», сравнивая его игру с магией.
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