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Педри отреагировал на прозвище «Гарри Поттер»

Полузащитник сборной Испании заявил, что не считает себя волшебником, но старается помогать команде.

Источник: AP 2024

Полузащитник сборной Испании Педри прокомментировал прозвище «Гарри Поттер», которое получил благодаря своему стилю игры.

«Меня все так называют. Я не волшебник, но стараюсь помочь команде. Я считаю себя важным игроком. Давно выступаю за сборную и уже считаю себя опытным полузащитником. Стараюсь помогать тем, кто помоложе и вносить свой вклад», — сказал Педри.

Прозвище «Гарри Поттер» закрепилось за испанцем после многочисленных комплиментов его игровому мышлению и технике. В частности, ранее Луис Энрике называл Педри «Гарри Поттером», сравнивая его игру с магией.

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