Педри отреагировал на прозвище «Гарри Поттер»

«Меня все так называют. Я не волшебник, но стараюсь помочь команде. Я считаю себя важным игроком. Давно выступаю за сборную и уже считаю себя опытным полузащитником. Стараюсь помогать тем, кто помоложе и вносить свой вклад», — сказал Педри.