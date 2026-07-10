Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
22:00
Испания
:
Бельгия
Все коэффициенты
П1
1.63
X
4.07
П2
6.00
Футбол. Первая лига
11.07
Уфа
:
Ленинградец
Все коэффициенты
П1
2.10
X
3.26
П2
3.94
Футбол. Лига Европы
завершен
Войводина
1
:
Ференцварош
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
ЦСКА Сф
3
:
Дерри Сити
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Хайдук С
2
:
Жилина
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Франция
2
:
Марокко
0
П1
X
П2

Британский депутат Лоу призвал депортировать участников беспорядков после матча Франции и Марокко

Политик связал столкновения в Лондоне со своей миграционной повесткой.

Источник: Reuters

Член парламента Великобритании и глава партии Restore Britain Руперт Лоу прокомментировал беспорядки в Лондоне, произошедшие после четвертьфинального матча чемпионата мира-2026 между сборными Франции и Марокко.

«Под руководством Restore Britain тех бунтующих марокканцев, что были на улицах Лондона прошлой ночью, немедленно депортировали бы. По правде говоря, многих из них уже отправили бы прочь еще до начала беспорядков», — написал Лоу.

После матча, завершившегося победой Франции со счетом 2:0, в Лондоне произошли столкновения с полицией. По сообщениям властей, один из сотрудников полиции был госпитализирован после удара стеклянной бутылкой по голове.

Франция
2:0
Первый тайм: 0:0
Марокко
Футбол, Чемпионат мира, 1/4 финала
9.07.2026, 23:00 (МСК UTC+3)
Gillette Stadium
Главные тренеры
Дидье Дешам
Мохамед Уаби
Голы
Франция
Килиан Мбаппе
(Дезире Дуэ)
60′
Усман Дембеле
(Килиан Мбаппе)
66′
Нереализованные пенальти
Франция
Килиан Мбаппе
28′
Составы команд
Франция
16
Майк Меньян
3
Люка Динь
7
Усман Дембеле
11
Майкл Олисе
4
Дайот Упамекано
17
Вильям Салиба
14
Адриен Рабьо
5
Жюль Кунде
87′
2
Мало Гюсто
20
Дезире Дуэ
77′
12
Брэдли Барколя
10
Килиан Мбаппе
77′
22
Жан-Филипп Матета
6
Ману Коне
71′
18
Уоррен Заир-Эмери
Марокко
1
Яссин Буну
2
Ашраф Хакими
8
Аззедин Унаи
14
Исса Диоп
63′
3
Нуссаир Мазрауи
24
Нейл Эль-Айнауи
26
Анасс Салах-Эддин
74′
13
Закари Оуади
10
Браим Диас
74′
16
Джасим Ясин
7
Шемсдин Тальби
85′
17
Амин Сбаи
23
Биляль Эль-Ханнус
62′
4
Софьян Амрабат
6
Айюб Буадди
62′
9
Суфьян Рахими
Статистика
Франция
Марокко
Желтые карточки
0
1
Удары (всего)
22
5
Удары в створ
8
1
Угловые
5
5
Фолы
10
13
Судейская бригада
Главный судья
Факундо Тельо
(Аргентина)
Боковой судья
Хуан Пабло Белатти
(Аргентина)
Боковой судья
Габриэль Чаде
(Аргентина)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти