Кукурелья: игра в обороне — главная черта чемпионских команд

«Считаю, что по-настоящему великие и чемпионские команды отличаются прежде всего игрой в обороне, и мы работаем именно над этим. Причем это касается не только линии защиты и вратаря, а всей команды. Это общее дело: то, как мы прессингуем, как перекрываем варианты для передач, как общаемся на поле. Надеюсь, мы сохраним этот уровень, потому что в конечном счете сохранение ворот в неприкосновенности всегда приближает нас к победе», — сказал Кукурелья.
Сборная Испании — единственная сборная, не пропустившая на ЧМ-2026 ни одного гола. Испанцы сыграли вничью с Кабо-Верде (0:0), а затем обыграли Саудовскую Аравию (4:0), Уругвай (1:0), Австрию (3:0) и Португалию (1:0). За 450 минут игрового времени команда Луиса де ла Фуэнте позволила сопернику нанести 29 ударов по своим воротам, из которых лишь пять пришлись в створ.
В ¼ финала испанцы сыграют со сборной Бельгии. Встреча пройдет в Лос-Анджелесе сегодня, 10 июля. Начало матча — в 22:00 по московскому времени.
Победитель матча в ½ финала выйдет на сборную Франции, которая накануне обыграла марокканцев (2:0).
ЧМ-2026 в США, Канаде и Мексике завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале ЧМ-2022 в Катаре обыграла сборную Франции (3:3, пен. 4:2).