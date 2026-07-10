Кукурелья: игра в обороне — главная черта чемпионских команд

«Считаю, что по-настоящему великие и чемпионские команды отличаются прежде всего игрой в обороне, и мы работаем именно над этим. Причем это касается не только линии защиты и вратаря, а всей команды. Это общее дело: то, как мы прессингуем, как перекрываем варианты для передач, как общаемся на поле. Надеюсь, мы сохраним этот уровень, потому что в конечном счете сохранение ворот в неприкосновенности всегда приближает нас к победе», — сказал Кукурелья.