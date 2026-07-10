Тысячи болельщиков встретили сборную Египта после ЧМ-2026

Футболистов сборной Египта встретили как героев по прибытии на родину после вылета с чемпионата мира 2026 года, сообщает Би-би-си. Тысячи болельщиков собрались у международного аэропорта Эль-Аламейн с национальными флагами и транспарантами с надписью «Египетские мужчины заставили нас гордиться».