Руни придется грести: Холанд напомнил легенде Англии о проигранном споре

Руни признал, что его прогноз оказался неудачным, но заверил, что не намерен отказываться от обещания. По его словам, он планирует выполнить челлендж вместе с экспертами BBC Майкой Ричардсом и Джо Хартом. При этом бывший форвард «Манчестер Юнайтед» пошутил, что можно организовать заплыв прямо в США, на реке Гудзон, если это возможно, а не возвращаться в Англию.