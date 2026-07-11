Руни придется грести: Холанд напомнил легенде Англии о проигранном споре

Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд напомнил бывшему игроку сборной Англии Уэйну Руни об обещании, данном в эфире BBC.
После выхода норвежцев в ⅛ финала Руни заявил, что совершит заплыв на лодке по реке Мерси, если скандинавская команда сумеет одолеть сборную Бразилии и пробьется в четвертьфинал. Норвегия сенсационно обыграла Бразилию со счетом 2:1, а Холанд оформил дубль.
После матча форвард обратился к экс-капитану англичан с напоминанием: «Жду встречи с Уэйном. Он обещал отправиться в лодочный заплыв, если мы выйдем в четвертьфинал. Так что, Уэйн Руни, надеюсь, ты сдержишь слово».
Руни признал, что его прогноз оказался неудачным, но заверил, что не намерен отказываться от обещания. По его словам, он планирует выполнить челлендж вместе с экспертами BBC Майкой Ричардсом и Джо Хартом. При этом бывший форвард «Манчестер Юнайтед» пошутил, что можно организовать заплыв прямо в США, на реке Гудзон, если это возможно, а не возвращаться в Англию.
Карло Анчелотти
Столе Сольбаккен
Неймар
90+10′
Эрлинг Холанн
(Андреас Шельдеруп)
79′
Эрлинг Холанн
(Андреас Шельдеруп)
90′
Бруну Гимарайнс
14′
1
Алиссон
13
Данилу Луис
16
Дуглас Сантос
4
Маркиньос
3
Габриэл Магальяйнс
5
Каземиру
7
Винисиус Жуниор
26
Райан
67′
18
Данилу Сантос
22
Габриел Мартинелли
67′
10
Неймар
90+6′
8
Бруну Гимарайнс
79′
2
Эдерсон Силва
9
Матеус Кунья
58′
19
Эндрик
1
Эрьян Нюланн
10
Мартин Эдегор
6
Патрик Берг
8
Сандер Берге
9
Эрлинг Холанн
3
Кристоффер Айер
17
Торбьорн Хеггем
26
Юлиан Рюэрсон
63′
14
Фредрик Эурснес
5
Давид Меллер Вольфе
90′
4
Лео Эстигор
7
Александр Серлот
46′
22
Оскар Бобб
20
Антонио Нуса
46′
21
Андреас Шельдеруп
Главный судья
Исмаил Эльфат
(США)
Боковой судья
Кайл Аткинс
(США)
Боковой судья
Кори Паркер
(США)
ВАР
Татьяна Гузман
(Никарагуа)
Ассистент ВАР
Леодан Гонсалес
(Уругвай)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти