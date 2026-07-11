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Руни придется грести: Холанд напомнил легенде Англии о проигранном споре

В преддверии четвертьфинала ЧМ-2026 между Англией и Норвегией нападающий скандинавов Эрлинг Холанд обратился к бывшему форварду английской сборной Уэйну Руни.

Источник: Reuters

Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд напомнил бывшему игроку сборной Англии Уэйну Руни об обещании, данном в эфире BBC.

После выхода норвежцев в ⅛ финала Руни заявил, что совершит заплыв на лодке по реке Мерси, если скандинавская команда сумеет одолеть сборную Бразилии и пробьется в четвертьфинал. Норвегия сенсационно обыграла Бразилию со счетом 2:1, а Холанд оформил дубль.

После матча форвард обратился к экс-капитану англичан с напоминанием: «Жду встречи с Уэйном. Он обещал отправиться в лодочный заплыв, если мы выйдем в четвертьфинал. Так что, Уэйн Руни, надеюсь, ты сдержишь слово».

Футбол
Чемпионат мира 2026
1/4 финала, 12.07.2026, 0:05
Норвегия
-
Англия
-

Руни признал, что его прогноз оказался неудачным, но заверил, что не намерен отказываться от обещания. По его словам, он планирует выполнить челлендж вместе с экспертами BBC Майкой Ричардсом и Джо Хартом. При этом бывший форвард «Манчестер Юнайтед» пошутил, что можно организовать заплыв прямо в США, на реке Гудзон, если это возможно, а не возвращаться в Англию.

Бразилия
1:2
Первый тайм: 0:0
Норвегия
Футбол, Чемпионат мира, 1/8 финала
5.07.2026, 23:00 (МСК UTC+3)
New York/New Jersey Stadium, 80663 зрителя
Главные тренеры
Карло Анчелотти
Столе Сольбаккен
Голы
Бразилия
Неймар
90+10′
Норвегия
Эрлинг Холанн
(Андреас Шельдеруп)
79′
Эрлинг Холанн
(Андреас Шельдеруп)
90′
Нереализованные пенальти
Бразилия
Бруну Гимарайнс
14′
Составы команд
Бразилия
1
Алиссон
13
Данилу Луис
16
Дуглас Сантос
4
Маркиньос
3
Габриэл Магальяйнс
5
Каземиру
7
Винисиус Жуниор
26
Райан
67′
18
Данилу Сантос
22
Габриел Мартинелли
67′
10
Неймар
90+6′
8
Бруну Гимарайнс
79′
2
Эдерсон Силва
9
Матеус Кунья
58′
19
Эндрик
Норвегия
1
Эрьян Нюланн
10
Мартин Эдегор
6
Патрик Берг
8
Сандер Берге
9
Эрлинг Холанн
3
Кристоффер Айер
17
Торбьорн Хеггем
26
Юлиан Рюэрсон
63′
14
Фредрик Эурснес
5
Давид Меллер Вольфе
90′
4
Лео Эстигор
7
Александр Серлот
46′
22
Оскар Бобб
20
Антонио Нуса
46′
21
Андреас Шельдеруп
Статистика
Бразилия
Норвегия
Желтые карточки
1
0
Удары (всего)
14
9
Удары в створ
4
5
Угловые
5
5
Фолы
7
6
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Исмаил Эльфат
(США)
Боковой судья
Кайл Аткинс
(США)
Боковой судья
Кори Паркер
(США)
ВАР
Татьяна Гузман
(Никарагуа)
Ассистент ВАР
Леодан Гонсалес
(Уругвай)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти