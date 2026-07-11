Шпилевский назвал Месси «поцелованным Богом» футболистом

«Я огромный поклонник Месси. Очень переживал за сборную Аргентины и радовался его выходу в четвертьфинал. Такую историю, как в матче Аргентины и Египта, может написать только футбол. Месси — поцелованный Богом человек. В матче с Египтом он доказал это в очередной раз», — сказал Шпилевский Metaratings.by.