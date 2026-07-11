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Шпилевский назвал Месси «поцелованным Богом» футболистом

Аргентина — действующий чемпион мира.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Бывший главный тренер «Пари Нижний Новгород» Алексей Шпилевский высказался об игре нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси на чемпионате мира-2026.

«Я огромный поклонник Месси. Очень переживал за сборную Аргентины и радовался его выходу в четвертьфинал. Такую историю, как в матче Аргентины и Египта, может написать только футбол. Месси — поцелованный Богом человек. В матче с Египтом он доказал это в очередной раз», — сказал Шпилевский Metaratings.by.

Футбол
Чемпионат мира 2026
1/4 финала, 12.07.2026, 4:00
Аргентина
-
Швейцария
-

В четвертьфинале чемпионата мира сборная Аргентины сыграет со Швейцарией.

На нынешнем турнире Месси забил восемь голов.

Алексей Шпилевский — белорусский футбольный тренер. Он работал в академиях немецких клубов «Штутгарт» и «РБ Лейпциг», затем возглавлял брестское «Динамо», казахстанский «Кайрат», немецкий «Эрцгебирге Ауэ», кипрский «Арис» и «Пари Нижний Новгород». С «Кайратом» он выиграл чемпионат Казахстана в 2020 году, а с «Арисом» впервые в истории клуба стал чемпионом Кипра в сезоне-2022/23. В апреле 2026 года покинул «Пари НН» по соглашению сторон.

Аргентина
3:2
Первый тайм: 0:1
Египет
Футбол, Чемпионат мира, 1/8 финала
7.07.2026, 19:00 (МСК UTC+3)
Mercedes-Benz Stadium, 68239 зрителей
Главные тренеры
Лионель Скалони
Хоссам Хассан
Голы
Аргентина
Кристиан Ромеро
(Лионель Месси)
79′
Лионель Месси
(Гонсало Монтиэль)
83′
Энцо Фернандес
(Лаутаро Мартинес)
90+2′
Египет
Яссер Ибрахим
(Марван Атея)
15′
Мостафа Зико
(Хайссем Хассан)
67′
Нереализованные пенальти
Аргентина
Лионель Месси
21′
Составы команд
Аргентина
23
Эмилиано Мартинес
24
Энцо Фернандес
20
Алексис Макаллистер
5
Леандро Паредес
6
Лисандро Мартинес
10
Лионель Месси
26
Науэль Молина
73′
4
Гонсало Монтиэль
3
Николас Тальяфико
66′
15
Николас Гонсалес
7
Родриго де Пауль
66′
22
Лаутаро Мартинес
13
Кристиан Ромеро
90′
19
Николас Отаменди
9
Хулиан Альварес
90′
25
Факундо Медина
Египет
23
Мустафа Шобеир
90+3′
3
Мохамед Хани
15
Карим Хафез
2
Яссер Ибрахим
5
Рами Рабиа
19
Марван Атея
90+8′
10
Мохамед Салах
12
Хайссем Хассан
90+12′
73′
7
Махмуд Хассан Трезеге
8
Эмам Ашур
46′
14
Хамди Фати
90+4′
17
Моханад Лашин
90′
25
Ахмед Сайед
11
Мостафа Зико
80′
22
Омар Мармуш
Статистика
Аргентина
Египет
Желтые карточки
0
4
Удары (всего)
19
5
Удары в створ
7
2
Угловые
6
1
Фолы
13
11
Офсайды
3
0
Судейская бригада
Главный судья
Франсуа Летексье
(Франция)
Боковой судья
Сириль Мунье
(Франция)
Боковой судья
Мехди Рахмуни
(Франция)
ВАР
Жером Бризар
(Франция)
Ассистент ВАР
Вилли Делажо
(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти