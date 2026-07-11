Шпилевский назвал Месси «поцелованным Богом» футболистом

Бывший главный тренер «Пари Нижний Новгород» Алексей Шпилевский высказался об игре нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси на чемпионате мира-2026.
«Я огромный поклонник Месси. Очень переживал за сборную Аргентины и радовался его выходу в четвертьфинал. Такую историю, как в матче Аргентины и Египта, может написать только футбол. Месси — поцелованный Богом человек. В матче с Египтом он доказал это в очередной раз», — сказал Шпилевский Metaratings.by.
В четвертьфинале чемпионата мира сборная Аргентины сыграет со Швейцарией.
На нынешнем турнире Месси забил восемь голов.
Алексей Шпилевский — белорусский футбольный тренер. Он работал в академиях немецких клубов «Штутгарт» и «РБ Лейпциг», затем возглавлял брестское «Динамо», казахстанский «Кайрат», немецкий «Эрцгебирге Ауэ», кипрский «Арис» и «Пари Нижний Новгород». С «Кайратом» он выиграл чемпионат Казахстана в 2020 году, а с «Арисом» впервые в истории клуба стал чемпионом Кипра в сезоне-2022/23. В апреле 2026 года покинул «Пари НН» по соглашению сторон.
Лионель Скалони
Хоссам Хассан
Кристиан Ромеро
(Лионель Месси)
79′
Лионель Месси
(Гонсало Монтиэль)
83′
Энцо Фернандес
(Лаутаро Мартинес)
90+2′
Яссер Ибрахим
(Марван Атея)
15′
Мостафа Зико
(Хайссем Хассан)
67′
Лионель Месси
21′
23
Эмилиано Мартинес
24
Энцо Фернандес
20
Алексис Макаллистер
5
Леандро Паредес
6
Лисандро Мартинес
10
Лионель Месси
26
Науэль Молина
73′
4
Гонсало Монтиэль
3
Николас Тальяфико
66′
15
Николас Гонсалес
7
Родриго де Пауль
66′
22
Лаутаро Мартинес
13
Кристиан Ромеро
90′
19
Николас Отаменди
9
Хулиан Альварес
90′
25
Факундо Медина
23
Мустафа Шобеир
90+3′
3
Мохамед Хани
15
Карим Хафез
2
Яссер Ибрахим
5
Рами Рабиа
19
Марван Атея
90+8′
10
Мохамед Салах
12
Хайссем Хассан
90+12′
73′
7
Махмуд Хассан Трезеге
8
Эмам Ашур
46′
14
Хамди Фати
90+4′
17
Моханад Лашин
90′
25
Ахмед Сайед
11
Мостафа Зико
80′
22
Омар Мармуш
Главный судья
Франсуа Летексье
(Франция)
Боковой судья
Сириль Мунье
(Франция)
Боковой судья
Мехди Рахмуни
(Франция)
ВАР
Жером Бризар
(Франция)
Ассистент ВАР
Вилли Делажо
(Франция)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти