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Беллингем назвал величайшего футболиста в истории сборной Англии

Полузащитник сборной Англии ставит своего партнера по национальной команде Харри Кейна выше всех звезд прошлого.

Источник: Reuters

Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем назвал нападающего Харри Кейна величайшим футболистом в истории национальной команды. Как сообщает Give Me Sport, Беллингем отметил высокий уровень игры партнера и его способность проявлять себя в решающие моменты.

«За последние четыре-пять лет у нас с Харри сложились хорошие отношения, особенно после чемпионата мира в Катаре, когда мы стали играть ближе друг к другу. Для меня большая честь выступать с ним в одной команде. Для меня он — лучший игрок в истории сборной Англии. Он чаще других проявлял себя в решающие моменты», — заявил Беллингем.

Он также добавил, что ему комфортно играть рядом с Кейном. «Мне очень комфортно играть рядом с ним. Он находится на невероятном уровне. В нем никогда не сомневаешься. Даже если он не слишком заметен по ходу матча, все равно способен сделать разницу», — приводит слова футболиста Give Me Sport.

Футбол
Чемпионат мира 2026
1/4 финала, 12.07.2026, 0:05
Норвегия
-
Англия
-

Харри Кейн является лучшим бомбардиром в истории сборной Англии. В марте 2023 года он превзошел достижение Уэйна Руни, забив 54-й мяч. На данный момент на его счету 85 голов в 119 матчах за национальную команду.

Мексика
2:3
Первый тайм: 1:2
Англия
Футбол, Чемпионат мира, 1/8 финала
6.07.2026, 03:00 (МСК UTC+3)
Estadio Azteca, 80824 зрителя
Главные тренеры
Хавьер Агирре
Томас Тухель
Голы
Мексика
Хулиан Киньонес
42′
Рауль Хименес
69′
Англия
Джуд Беллингем
(Букайо Сака)
36′
Джуд Беллингем
(Гарри Кейн)
38′
Гарри Кейн
60′
Составы команд
Мексика
1
Рауль Ранхель
23
Хесус Гальярдо
6
Эрик Лира
9
Рауль Хименес
25
Роберто Альварадо
5
Хоан Васкес
90+8′
2
Хорхе Санчес
71′
79′
8
Альваро Фидальго
19
Хильберто Мора
61′
11
Сантьяго Хименес
7
Луис Ромо
61′
26
Бриан Гутьеррес
16
Хулиан Киньонес
81′
22
Гильермо Мартинес
3
Сесар Монтес
46′
4
Эдсон Альварес
Англия
1
Джордан Пикфорд
26
Джарелл Куанса
54′
18
Энтони Гордон
10
Джуд Беллингем
2
Эзри Конса
6
Марк Гехи
68′
4
Деклан Райс
1′
3
Нико О`Райли
72′
75′
15
Дэн Берн
7
Букайо Сака
57′
5
Джон Стоунс
9
Гарри Кейн
90′
17
Морган Роджерс
8
Эллиот Андерсон
75′
25
Джед Спенс
Статистика
Мексика
Англия
Желтые карточки
2
4
Красные карточки
0
1
Удары (всего)
20
6
Удары в створ
5
5
Угловые
12
2
Фолы
14
7
Офсайды
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Алиреза Фагани
(Австралия)
Боковой судья
Джордж Лакриндис
(Австралия)
Боковой судья
Джеймс Линдси
(Австралия)
ВАР
Николас Гальо
(Колумбия)
Ассистент ВАР
Хуан Лара
(Чили)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти