Беллингем назвал величайшего футболиста в истории сборной Англии

Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем назвал нападающего Харри Кейна величайшим футболистом в истории национальной команды. Как сообщает Give Me Sport, Беллингем отметил высокий уровень игры партнера и его способность проявлять себя в решающие моменты.
«За последние четыре-пять лет у нас с Харри сложились хорошие отношения, особенно после чемпионата мира в Катаре, когда мы стали играть ближе друг к другу. Для меня большая честь выступать с ним в одной команде. Для меня он — лучший игрок в истории сборной Англии. Он чаще других проявлял себя в решающие моменты», — заявил Беллингем.
Он также добавил, что ему комфортно играть рядом с Кейном. «Мне очень комфортно играть рядом с ним. Он находится на невероятном уровне. В нем никогда не сомневаешься. Даже если он не слишком заметен по ходу матча, все равно способен сделать разницу», — приводит слова футболиста Give Me Sport.
Харри Кейн является лучшим бомбардиром в истории сборной Англии. В марте 2023 года он превзошел достижение Уэйна Руни, забив 54-й мяч. На данный момент на его счету 85 голов в 119 матчах за национальную команду.
Хавьер Агирре
Томас Тухель
Хулиан Киньонес
42′
Рауль Хименес
69′
Джуд Беллингем
(Букайо Сака)
36′
Джуд Беллингем
(Гарри Кейн)
38′
Гарри Кейн
60′
1
Рауль Ранхель
23
Хесус Гальярдо
6
Эрик Лира
9
Рауль Хименес
25
Роберто Альварадо
5
Хоан Васкес
90+8′
2
Хорхе Санчес
71′
79′
8
Альваро Фидальго
19
Хильберто Мора
61′
11
Сантьяго Хименес
7
Луис Ромо
61′
26
Бриан Гутьеррес
16
Хулиан Киньонес
81′
22
Гильермо Мартинес
3
Сесар Монтес
46′
4
Эдсон Альварес
1
Джордан Пикфорд
26
Джарелл Куанса
54′
18
Энтони Гордон
10
Джуд Беллингем
2
Эзри Конса
6
Марк Гехи
68′
4
Деклан Райс
1′
3
Нико О`Райли
72′
75′
15
Дэн Берн
7
Букайо Сака
57′
5
Джон Стоунс
9
Гарри Кейн
90′
17
Морган Роджерс
8
Эллиот Андерсон
75′
25
Джед Спенс
Главный судья
Алиреза Фагани
(Австралия)
Боковой судья
Джордж Лакриндис
(Австралия)
Боковой судья
Джеймс Линдси
(Австралия)
ВАР
Николас Гальо
(Колумбия)
Ассистент ВАР
Хуан Лара
(Чили)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти