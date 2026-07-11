Беллингем назвал величайшего футболиста в истории сборной Англии

«За последние четыре-пять лет у нас с Харри сложились хорошие отношения, особенно после чемпионата мира в Катаре, когда мы стали играть ближе друг к другу. Для меня большая честь выступать с ним в одной команде. Для меня он — лучший игрок в истории сборной Англии. Он чаще других проявлял себя в решающие моменты», — заявил Беллингем.