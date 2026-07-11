Пикфорд побил рекорд Шилтона по матчам за Англию на ЧМ

Благодаря этому Пикфорд превзошел достижение легендарного вратаря Питера Шилтона. При этом нападающий Харри Кейн в матче с Норвегией сравнялся с Шилтоном по числу игр на чемпионатах мира — в его активе будет 17 встреч.