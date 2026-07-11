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Пикфорд побил рекорд Шилтона по матчам за Англию на ЧМ

Никто в истории сборной Англии не провел больше встреч в рамках чемпионатов мира по футболу.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Вратарь «Эвертона» Джордан Пикфорд стал новым рекордсменом сборной Англии по количеству матчей, проведенных на чемпионатах мира.

32-летний голкипер вышел в стартовом составе английской команды на четвертьфинальный матч чемпионата мира-2026 против Норвегии. Эта встреча стала для него 18-й в составе национальной команды на мировых первенствах.

Футбол
Чемпионат мира 2026
1/4 финала, 12.07.2026, 0:05
Норвегия
0
Англия
0

Благодаря этому Пикфорд превзошел достижение легендарного вратаря Питера Шилтона. При этом нападающий Харри Кейн в матче с Норвегией сравнялся с Шилтоном по числу игр на чемпионатах мира — в его активе будет 17 встреч.

Матч между сборными Норвегии и Англии проходит в ночь на 12 июля в Майами (США). Стартовый свисток прозвучит в 00:00 по московскому времени.