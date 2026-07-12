Принц Уильям поздравил Англию с выходом в полуфинал ЧМ

Принц Уильям поздравил сборную Англии с выходом в полуфинал чемпионата мира 2026 года. Команда Томаса Тухеля в четвертьфинале победила Норвегию со счетом 2:1 в дополнительное время.
Норвежцы вышли вперед на 36-й минуте после гола Андреаса Шелдерупа. Джуд Беллингем сравнял счет в компенсированное к первому тайму время, а на 93-й минуте оформил дубль и принес англичанам победу. Полузащитник забил шесть мячей на турнире.
«Молодцы, Англия! Отличная игра в тяжелых условиях. Это особенная команда. Сочувствую гордой сборной Норвегии. Вперед, в полуфинал… Ни секунды сомнений!» — написал принц Уильям в соцсетях.
Принц Уэльский подписал публикацию буквой W. С 2024 года он является патроном Футбольной ассоциации Англии, а до этого на протяжении 18 лет занимал пост ее президента.
Англия впервые с 2018 года дошла до полуфинала чемпионата мира. За выход в финал команда Тухеля сыграет со сборной Аргентины, которая в четвертьфинале победила Швейцарию со счетом 3:1 в дополнительное время. Встреча пройдет 15 июля в Атланте.
Столе Сольбаккен
Томас Тухель
Андреас Шельдеруп
(Мартин Эдегор)
36′
Джуд Беллингем
(Энтони Гордон)
45+2′
Джуд Беллингем
93′
1
Эрьян Нюланн
10
Мартин Эдегор
6
Патрик Берг
8
Сандер Берге
3
Кристоффер Айер
117′
26
Юлиан Рюэрсон
60′
14
Фредрик Эурснес
5
Давид Меллер Вольфе
90′
16
Маркус Хольмгрен Педерсен
9
Эрлинг Холанн
106′
11
Йерген Странн Ларсен
7
Александр Серлот
68′
22
Оскар Бобб
21
Андреас Шельдеруп
68′
20
Антонио Нуса
17
Торбьорн Хеггем
91′
4
Лео Эстигор
1
Джордан Пикфорд
9
Гарри Кейн
5
Джон Стоунс
6
Марк Гехи
8
Эллиот Андерсон
2
Эзри Конса
89′
17
Морган Роджерс
3
Нико О`Райли
86′
25
Джед Спенс
20
Нони Мадуэке
46′
21
Эберечи Эзе
18
Энтони Гордон
71′
24
Рис Джеймс
10
Джуд Беллингем
111′
15
Дэн Берн
4
Деклан Райс
46′
7
Букайо Сака
Главный судья
Клеман Тюрпен
(Франция)
Боковой судья
Николя Дано
(Франция)
Боковой судья
Бенжамен Паже
(Франция)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти