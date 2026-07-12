Принц Уильям поздравил Англию с выходом в полуфинал ЧМ

Англия впервые с 2018 года дошла до полуфинала чемпионата мира. За выход в финал команда Тухеля сыграет со сборной Аргентины, которая в четвертьфинале победила Швейцарию со счетом 3:1 в дополнительное время. Встреча пройдет 15 июля в Атланте.