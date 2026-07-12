Месси: Аргентина снова вошла в четверку лучших команд мира

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал победу над Швейцарией в четвертьфинале чемпионата мира 2026 года. Действующие обладатели трофея выиграли со счетом 3:1 в дополнительное время.
«Честно говоря, это был тяжелый матч. Они прессинговали нас и не оставляли свободного пространства. Мы не могли играть так, как хотели, а встреча получилась очень интенсивной. После забитого гола мы немного отошли назад и оборонялись глубже, чем требовалось. У нас также были проблемы с выходом из обороны, поэтому в итоге мы стали использовать длинные передачи — от вратаря или центральных защитников», — сказал Месси.
«Это был чрезвычайно сложный матч, но главное, что все закончилось хорошо и мы сделали еще один шаг вперед. Нам снова пришлось страдать, но эта команда никогда не перестает верить. Мы снова среди четырех лучших команд мира», — приводит слова футболиста La Vanguardia.
«Играть против больших сборных всегда особенно. Я никогда не встречался с Англией, и этот матч будет особенным. Это полуфинал, но сейчас нужно отдохнуть и подготовиться. Мы накопили большую усталость, и это чувствуется», — добавил капитан аргентинцев.
Аргентина вышла вперед на 10-й минуте после гола Алексиса Макаллистера с передачи Месси. Дан Ндой сравнял счет на 67-й минуте, однако вскоре Швейцария осталась в меньшинстве после удаления Бреля Эмболо.
В дополнительное время Хулиан Альварес и Лаутаро Мартинес забили еще два мяча. В полуфинале Аргентина 15 июля встретится с Англией в Атланте.
Лионель Скалони
Мурат Якин
Алексис Макаллистер
(Лионель Месси)
10′
Хулиан Альварес
(Хосе Мануэль Лопес)
112′
Лаутаро Мартинес
120+1′
Дан Ндой
(Рикардо Родригес)
67′
23
Эмилиано Мартинес
20
Алексис Макаллистер
6
Лисандро Мартинес
10
Лионель Месси
9
Хулиан Альварес
26
Науэль Молина
85′
4
Гонсало Монтиэль
3
Николас Тальяфико
78′
15
Николас Гонсалес
7
Родриго де Пауль
85′
22
Лаутаро Мартинес
98′
24
Энцо Фернандес
91′
16
Тьяго Альмада
97′
5
Леандро Паредес
110′
21
Хосе Мануэль Лопес
114′
13
Кристиан Ромеро
106′
19
Николас Отаменди
1
Грегор Кобель
7
Бриль Эмболо
44′
72′
4
Нико Эльведи
5
Мануэль Аканджи
10
Гранит Джака
6
Денис Закария
96′
14
Ардон Яшари
13
Рикардо Родригес
90′
18
Эрай Джемерт
15
Джибриль Соу
86′
2
Миро Мухайм
11
Дан Ндой
86′
3
Сильван Видмер
22
Фабиан Ридер
86′
23
Зеки Амдуни
8
Ремо Фройлер
115′
17
Рубен Варгас
Главный судья
Жуан Пиньейру
(Португалия)
Боковой судья
Бруну Жезуш
(Португалия)
Боковой судья
Лусиану Майя
(Португалия)
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