Месси: Аргентина снова вошла в четверку лучших команд мира

«Честно говоря, это был тяжелый матч. Они прессинговали нас и не оставляли свободного пространства. Мы не могли играть так, как хотели, а встреча получилась очень интенсивной. После забитого гола мы немного отошли назад и оборонялись глубже, чем требовалось. У нас также были проблемы с выходом из обороны, поэтому в итоге мы стали использовать длинные передачи — от вратаря или центральных защитников», — сказал Месси.