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Глава МВД Франции осудил слова экс-премьера Испании о составе сборной

Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес дал оценку высказыванию бывшего председателя правительства Испании Мариано Рахоя относительно состава национальной сборной Франции по футболу. Как сообщает Mundo Deportivo, Нуньес заявил, что подобная формулировка является «абсолютно неприемлемой».

Сергей Ефимов
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

«Если это заявление передано точно, оно абсолютно неприемлемо. Это совершенно не отражает того, чем является Франция — страна, в которой каждый имеет свое место независимо от происхождения, убеждений или религии. Подобные заявления не дают надежды многим молодым французам и вызывают чувство опустошения», — приводятся слова министра. Он также отметил, что такие комментарии способствуют расистским нападкам на игроков сборной, в частности на капитана команды Килиана Мбаппе.

Рахой сделал данное заявление в колонке для издания El Debate, посвященной предстоящему полуфинальному матчу чемпионата мира 2026 года между сборными Испании и Франции. Встреча состоится в ночь на 15 июля. Экс-премьер признал силу соперника (два титула чемпионов мира, выход в финал предыдущего мундиаля, стопроцентный результат на текущем турнире и первое место в рейтинге ФИФА), после чего добавил ремарку о «составе без французов», указав на иммигрантское происхождение игроков. Посольство Франции в Испании в ответ напомнило, что 23 из 26 футболистов заявки родились на территории Франции.

Критика в адрес Рахоя во Франции была единогласной. Лидер Социалистической партии Оливье Фор подчеркнул, что Франция является политической, а не этнической нацией. Министр по делам заморских территорий Наима Мутшу призвала Федерацию футбола Франции принять юридические меры в отношении Рахоя. Подобные дискуссии сопровождают сборную Франции с 1998 года, когда мультикультурный состав команды под руководством Зинедина Зидана подвергался критике со стороны «Национального фронта» во главе с Жан-Мари Ле Пеном.

Победитель полуфинала Испания — Франция встретится в финале 19 июля с сильнейшим в паре Англия — Аргентина.

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