Глава МВД Франции осудил слова экс-премьера Испании о составе сборной

«Если это заявление передано точно, оно абсолютно неприемлемо. Это совершенно не отражает того, чем является Франция — страна, в которой каждый имеет свое место независимо от происхождения, убеждений или религии. Подобные заявления не дают надежды многим молодым французам и вызывают чувство опустошения», — приводятся слова министра. Он также отметил, что такие комментарии способствуют расистским нападкам на игроков сборной, в частности на капитана команды Килиана Мбаппе.
Рахой сделал данное заявление в колонке для издания El Debate, посвященной предстоящему полуфинальному матчу чемпионата мира 2026 года между сборными Испании и Франции. Встреча состоится в ночь на 15 июля. Экс-премьер признал силу соперника (два титула чемпионов мира, выход в финал предыдущего мундиаля, стопроцентный результат на текущем турнире и первое место в рейтинге ФИФА), после чего добавил ремарку о «составе без французов», указав на иммигрантское происхождение игроков. Посольство Франции в Испании в ответ напомнило, что 23 из 26 футболистов заявки родились на территории Франции.
Критика в адрес Рахоя во Франции была единогласной. Лидер Социалистической партии Оливье Фор подчеркнул, что Франция является политической, а не этнической нацией. Министр по делам заморских территорий Наима Мутшу призвала Федерацию футбола Франции принять юридические меры в отношении Рахоя. Подобные дискуссии сопровождают сборную Франции с 1998 года, когда мультикультурный состав команды под руководством Зинедина Зидана подвергался критике со стороны «Национального фронта» во главе с Жан-Мари Ле Пеном.
Победитель полуфинала Испания — Франция встретится в финале 19 июля с сильнейшим в паре Англия — Аргентина.