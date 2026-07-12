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Экс-футболист Мостовой оценил выход Англии в полуфинал чемпионата мира

Экс-полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой в беседе с «СЭ» прокомментировал итоги четвертьфинала чемпионата мира 2026 года, в котором сборная Англии в дополнительное время одержала победу над Норвегией со счётом 2:1.

Сергей Ефимов
Автор Спорт Mail
Источник: Софья Сандурская/ТАСС

Бывший футболист отметил, что его прогноз относительно обоих четвертьфиналов игрового дня, согласно которому матчи не завершатся в основное время, подтвердился.

«Прогноз Александра Мостового в очередной раз сбылся! Говорил, что будет дополнительное время, причем в обоих вчерашних четвертьфиналах. Для Англии этот матч не был легким. В целом, большие турниры выигрывают звезды. Как бы мы ни хотели, но это так. В этом противостоянии звезд в составе больше было у англичан. Не забил Кейн, зато отличился Беллингем. А норвежская звезда — Холанн — в этом матче ничего решить не смогла», — заявил Мостовой «СЭ».

В полуфинале сборная Англии встретится с действующим чемпионом мира — командой Аргентины, которая в параллельном четвертьфинале также в овертайме обыграла Швейцарию (3:1). Матч состоится 15 июля в Атланте, начало — в 22:00 по московскому времени.

Норвегия
1:2
Основное время: 1:1 (1:1)
ДВ
Англия
Футбол, Чемпионат мира, 1/4 финала
12.07.2026, 00:05 (МСК UTC+3)
Hard Rock Stadium
Главные тренеры
Столе Сольбаккен
Томас Тухель
Голы
Норвегия
Андреас Шельдеруп
(Мартин Эдегор)
36′
Англия
Джуд Беллингем
(Энтони Гордон)
45+2′
Джуд Беллингем
93′
Составы команд
Норвегия
1
Эрьян Нюланн
10
Мартин Эдегор
6
Патрик Берг
8
Сандер Берге
3
Кристоффер Айер
117′
26
Юлиан Рюэрсон
60′
14
Фредрик Эурснес
5
Давид Меллер Вольфе
90′
16
Маркус Хольмгрен Педерсен
9
Эрлинг Холанн
106′
11
Йерген Странн Ларсен
7
Александр Серлот
68′
22
Оскар Бобб
21
Андреас Шельдеруп
68′
20
Антонио Нуса
17
Торбьорн Хеггем
91′
4
Лео Эстигор
Англия
1
Джордан Пикфорд
9
Гарри Кейн
5
Джон Стоунс
6
Марк Гехи
8
Эллиот Андерсон
2
Эзри Конса
89′
17
Морган Роджерс
3
Нико О`Райли
86′
25
Джед Спенс
20
Нони Мадуэке
46′
21
Эберечи Эзе
18
Энтони Гордон
71′
24
Рис Джеймс
10
Джуд Беллингем
111′
15
Дэн Берн
4
Деклан Райс
46′
7
Букайо Сака
Статистика
Норвегия
Англия
Желтые карточки
1
0
Голевые моменты
1
0
Удары (всего)
13
14
Удары в створ
4
8
Угловые
7
4
Фолы
10
8
Офсайды
1
5
Судейская бригада
Главный судья
Клеман Тюрпен
(Франция)
Боковой судья
Николя Дано
(Франция)
Боковой судья
Бенжамен Паже
(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти