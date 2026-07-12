Экс-футболист Мостовой оценил выход Англии в полуфинал чемпионата мира

Бывший футболист отметил, что его прогноз относительно обоих четвертьфиналов игрового дня, согласно которому матчи не завершатся в основное время, подтвердился.
«Прогноз Александра Мостового в очередной раз сбылся! Говорил, что будет дополнительное время, причем в обоих вчерашних четвертьфиналах. Для Англии этот матч не был легким. В целом, большие турниры выигрывают звезды. Как бы мы ни хотели, но это так. В этом противостоянии звезд в составе больше было у англичан. Не забил Кейн, зато отличился Беллингем. А норвежская звезда — Холанн — в этом матче ничего решить не смогла», — заявил Мостовой «СЭ».
В полуфинале сборная Англии встретится с действующим чемпионом мира — командой Аргентины, которая в параллельном четвертьфинале также в овертайме обыграла Швейцарию (3:1). Матч состоится 15 июля в Атланте, начало — в 22:00 по московскому времени.
Столе Сольбаккен
Томас Тухель
Андреас Шельдеруп
(Мартин Эдегор)
36′
Джуд Беллингем
(Энтони Гордон)
45+2′
Джуд Беллингем
93′
1
Эрьян Нюланн
10
Мартин Эдегор
6
Патрик Берг
8
Сандер Берге
3
Кристоффер Айер
117′
26
Юлиан Рюэрсон
60′
14
Фредрик Эурснес
5
Давид Меллер Вольфе
90′
16
Маркус Хольмгрен Педерсен
9
Эрлинг Холанн
106′
11
Йерген Странн Ларсен
7
Александр Серлот
68′
22
Оскар Бобб
21
Андреас Шельдеруп
68′
20
Антонио Нуса
17
Торбьорн Хеггем
91′
4
Лео Эстигор
1
Джордан Пикфорд
9
Гарри Кейн
5
Джон Стоунс
6
Марк Гехи
8
Эллиот Андерсон
2
Эзри Конса
89′
17
Морган Роджерс
3
Нико О`Райли
86′
25
Джед Спенс
20
Нони Мадуэке
46′
21
Эберечи Эзе
18
Энтони Гордон
71′
24
Рис Джеймс
10
Джуд Беллингем
111′
15
Дэн Берн
4
Деклан Райс
46′
7
Букайо Сака
Главный судья
Клеман Тюрпен
(Франция)
Боковой судья
Николя Дано
(Франция)
Боковой судья
Бенжамен Паже
(Франция)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти