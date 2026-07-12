Экс-футболист Мостовой оценил выход Англии в полуфинал чемпионата мира

«Прогноз Александра Мостового в очередной раз сбылся! Говорил, что будет дополнительное время, причем в обоих вчерашних четвертьфиналах. Для Англии этот матч не был легким. В целом, большие турниры выигрывают звезды. Как бы мы ни хотели, но это так. В этом противостоянии звезд в составе больше было у англичан. Не забил Кейн, зато отличился Беллингем. А норвежская звезда — Холанн — в этом матче ничего решить не смогла», — заявил Мостовой «СЭ».