Эксперт Губерниев предсказал исход финала чемпионата мира 2026

Как полагает Губерниев, в финале встретятся сборные Франции и Аргентины, что повторит исход предыдущего мундиаля в Катаре. На том турнире аргентинцы одержали победу в серии пенальти.
«Англия проиграет Аргентине свой полуфинал и спокойно сразится с испанцами за третье место. Где тоже, кстати, проиграет», — заявил Губерниев в беседе с «Матч ТВ».
Полуфинальные пары сформировались по итогам четвертьфиналов. Франция уверенно обыграла Марокко (2:0), Испания оказалась сильнее Бельгии (2:1). Англия и Аргентина добыли путевки в полуфинал в овертаймах: англичане одолели Норвегию (2:1), а действующие чемпионы мира справились со Швейцарией (3:1). Матч Франция — Испания, который уже называют «скрытым финалом», состоится 14 июля. Встреча Аргентина — Англия пройдет 15 июля в Атланте.
Нынешний полуфинальный квартет стал историческим: впервые в финальную четверку вышли четыре сборные, возглавляющие рейтинг ФИФА, и все они являются бывшими чемпионами мира. Франция при этом выиграла все свои матчи на турнире и занимает первую строчку мирового рейтинга. Аргентина остается единственным представителем не из Европы. Финал и матч за третье место запланированы на 19 июля.