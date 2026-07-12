Андрей Канчельскис оценил исторический прорыв Норвегии на ЧМ-2026

Для Норвегии нынешний мундиаль стал первым крупным турниром за долгие годы: до этого команда играла на чемпионате мира лишь в 1998 году. Поколение во главе с Эрлингом Холанном и Мартином Эдегором приехало в Северную Америку в статусе темной лошадки, но покидает турнир с историческим достижением — сам Сольбаккен заявил, что команда оправдала ожидания. Примечательно, что в матче с Англией главная звезда норвежцев Холанн так и не смог отличиться — решающими стали голы англичан в овертайме.