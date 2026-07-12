Андрей Канчельскис оценил исторический прорыв Норвегии на ЧМ-2026

Норвежцы стали одной из главных сенсаций турнира в Северной Америке: команда впервые в своей истории добралась до четвертьфинала чемпионата мира, а по пути к нему сотворила громкую сенсацию, выбив пятикратных чемпионов мира бразильцев. Остановить дружину Столе Сольбаккена смогла только Англия — и то лишь в дополнительное время (2:1).
«Норвегия никогда не проходила так далеко. Для нее это отличный результат. Но надо стремиться к большему и лучшему. В любом случае, норвежцы — молодцы. Все-таки обыграли пятикратных чемпионов мира — Бразилию! Англии тоже дали хороший бой. Бывают случаи, когда команда выстреливает, а потом пропадает. Не хотелось бы, чтобы она потом куда-то пропала после чемпионата мира», — сказал Канчельскис «СЭ».
Для Норвегии нынешний мундиаль стал первым крупным турниром за долгие годы: до этого команда играла на чемпионате мира лишь в 1998 году. Поколение во главе с Эрлингом Холанном и Мартином Эдегором приехало в Северную Америку в статусе темной лошадки, но покидает турнир с историческим достижением — сам Сольбаккен заявил, что команда оправдала ожидания. Примечательно, что в матче с Англией главная звезда норвежцев Холанн так и не смог отличиться — решающими стали голы англичан в овертайме.
Обидчик норвежцев сыграет в полуфинале с действующим чемпионом мира Аргентиной — матч пройдет 15 июля в Атланте.
Столе Сольбаккен
Томас Тухель
Андреас Шельдеруп
(Мартин Эдегор)
36′
Джуд Беллингем
(Энтони Гордон)
45+2′
Джуд Беллингем
93′
1
Эрьян Нюланн
10
Мартин Эдегор
6
Патрик Берг
8
Сандер Берге
3
Кристоффер Айер
117′
26
Юлиан Рюэрсон
60′
14
Фредрик Эурснес
5
Давид Меллер Вольфе
90′
16
Маркус Хольмгрен Педерсен
9
Эрлинг Холанн
106′
11
Йерген Странн Ларсен
7
Александр Серлот
68′
22
Оскар Бобб
21
Андреас Шельдеруп
68′
20
Антонио Нуса
17
Торбьорн Хеггем
91′
4
Лео Эстигор
1
Джордан Пикфорд
9
Гарри Кейн
5
Джон Стоунс
6
Марк Гехи
8
Эллиот Андерсон
2
Эзри Конса
89′
17
Морган Роджерс
3
Нико О`Райли
86′
25
Джед Спенс
20
Нони Мадуэке
46′
21
Эберечи Эзе
18
Энтони Гордон
71′
24
Рис Джеймс
10
Джуд Беллингем
111′
15
Дэн Берн
4
Деклан Райс
46′
7
Букайо Сака
Главный судья
Клеман Тюрпен
(Франция)
Боковой судья
Николя Дано
(Франция)
Боковой судья
Бенжамен Паже
(Франция)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти