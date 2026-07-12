Эрлинг Холанд оценил исторический четвертьфинал Норвегии на ЧМ-2026

«Мы доказали, что способны обыгрывать одну из сильнейших сборных мира — Бразилию. В итоге мы уступили Англии, но заставили их по-настоящему побороться за победу. Все могло сложиться иначе. Впереди у нас еще чемпионаты мира и Европы. Думаю, пришло время по-настоящему заявить о себе. У нас великолепное поколение игроков», — сказал Холанд.