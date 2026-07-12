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Эрлинг Холанд оценил исторический четвертьфинал Норвегии на ЧМ-2026

Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд поделился впечатлениями от выступления команды на чемпионате мира-2026, его слова приводит пресс-служба ФИФА.

Сергей Ефимов
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Норвежцы стали одним из главных открытий турнира в Северной Америке: команда впервые в своей истории добралась до четвертьфинала чемпионата мира, а по ходу турнира сенсационно выбила пятикратных чемпионов мира бразильцев. Остановить подопечных Столе Сольбаккена смогла только Англия — и лишь в дополнительное время (2:1).

«Мы доказали, что способны обыгрывать одну из сильнейших сборных мира — Бразилию. В итоге мы уступили Англии, но заставили их по-настоящему побороться за победу. Все могло сложиться иначе. Впереди у нас еще чемпионаты мира и Европы. Думаю, пришло время по-настоящему заявить о себе. У нас великолепное поколение игроков», — сказал Холанд.

Оптимизм форварда «Манчестер Сити» понятен: нынешний мундиаль стал для Норвегии первым крупным турниром с 1998 года, а костяк команды — Холанд, Мартин Эдегор, Александер Серлот — находится в расцвете сил. При этом в четвертьфинале с Англией главная звезда норвежцев так и не смогла отличиться, а исход матча решили голы англичан в овертайме. Главный тренер Сольбаккен после вылета заявил, что команда оправдала ожидания.

Обидчики норвежцев сыграют в полуфинале с действующими чемпионами мира аргентинцами — матч пройдет 15 июля в Атланте.

Норвегия
1:2
Основное время: 1:1 (1:1)
ДВ
Англия
Футбол, Чемпионат мира, 1/4 финала
12.07.2026, 00:05 (МСК UTC+3)
Hard Rock Stadium
Главные тренеры
Столе Сольбаккен
Томас Тухель
Голы
Норвегия
Андреас Шельдеруп
(Мартин Эдегор)
36′
Англия
Джуд Беллингем
(Энтони Гордон)
45+2′
Джуд Беллингем
93′
Составы команд
Норвегия
1
Эрьян Нюланн
10
Мартин Эдегор
6
Патрик Берг
8
Сандер Берге
3
Кристоффер Айер
117′
26
Юлиан Рюэрсон
60′
14
Фредрик Эурснес
5
Давид Меллер Вольфе
90′
16
Маркус Хольмгрен Педерсен
9
Эрлинг Холанн
106′
11
Йерген Странн Ларсен
7
Александр Серлот
68′
22
Оскар Бобб
21
Андреас Шельдеруп
68′
20
Антонио Нуса
17
Торбьорн Хеггем
91′
4
Лео Эстигор
Англия
1
Джордан Пикфорд
9
Гарри Кейн
5
Джон Стоунс
6
Марк Гехи
8
Эллиот Андерсон
2
Эзри Конса
89′
17
Морган Роджерс
3
Нико О`Райли
86′
25
Джед Спенс
20
Нони Мадуэке
46′
21
Эберечи Эзе
18
Энтони Гордон
71′
24
Рис Джеймс
10
Джуд Беллингем
111′
15
Дэн Берн
4
Деклан Райс
46′
7
Букайо Сака
Статистика
Норвегия
Англия
Желтые карточки
1
0
Голевые моменты
1
0
Удары (всего)
13
14
Удары в створ
4
8
Угловые
7
4
Фолы
10
8
Офсайды
1
5
Судейская бригада
Главный судья
Клеман Тюрпен
(Франция)
Боковой судья
Николя Дано
(Франция)
Боковой судья
Бенжамен Паже
(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти