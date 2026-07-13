Экс-игрок сборной Англии: мы отправим Месси отдыхать, 100%

«Мы отправим Месси отдыхать. Сто процентов. Англия выйдет в финал, мы слишком быстры для Аргентины, и мы их обыграем. Я это нутром чувствую», — сказал Коул.
На счету Коула 56 матчей за сборную Англии, в которых он забил 10 мячей. Он защищал цвета национальной команды на ЧМ-2002 в Японии и Южной Корее, ЧМ-2006 в Германии и ЧМ-2010 в ЮАР.
Сборная Англии сыграет со сборной Аргентины в Атланте в среду, 15 июля. Начало матча — в 22:00 по московскому времени.
Аргентинцы являются трехкратными и действующими чемпионами мира. В финале ЧМ-2022 в Катаре они обыграли сборную Франции (3:3, пен. 4:2). Также они становились чемпионами в 1978 и 1986 годах.
Англичане единственный раз в своей истории выходили в финал мундиаля в 1966 году. Тогда в решающем матче домашнего ЧМ они победили сборную ФРГ (4:2). Этот титул остается единственным трофеем сборной Англии на международной арене.