Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
17:00
Урал
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
2.18
X
3.30
П2
3.70
Футбол. Первая лига
17:00
Челябинск
:
СКА-Хабаровск
Все коэффициенты
П1
1.88
X
3.55
П2
4.34
Футбол. Первая лига
19:30
Арсенал
:
Текстильщик
Все коэффициенты
П1
1.51
X
4.62
П2
6.21
Футбол. Лига чемпионов
14.07
КуПС
:
Вардар
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.15
П2
4.59
Футбол. Лига чемпионов
14.07
Иберия 1999
:
Флора
Все коэффициенты
П1
1.61
X
4.24
П2
4.79
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Аргентина
3
:
Швейцария
1
П1
X
П2

Экс-игрок сборной Англии: мы отправим Месси отдыхать, 100%

Бывший полузащитник сборной Англии Джо Коул в подкасте The Rest Is Football заявил, что уверен в победе национальной команды над сборной Аргентины в полуфинале ЧМ-2026.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

«Мы отправим Месси отдыхать. Сто процентов. Англия выйдет в финал, мы слишком быстры для Аргентины, и мы их обыграем. Я это нутром чувствую», — сказал Коул.

На счету Коула 56 матчей за сборную Англии, в которых он забил 10 мячей. Он защищал цвета национальной команды на ЧМ-2002 в Японии и Южной Корее, ЧМ-2006 в Германии и ЧМ-2010 в ЮАР.

Сборная Англии сыграет со сборной Аргентины в Атланте в среду, 15 июля. Начало матча — в 22:00 по московскому времени.

Футбол
Чемпионат мира 2026
1/2 финала, 15.07.2026, 22:00
Англия
-
Аргентина
-

Аргентинцы являются трехкратными и действующими чемпионами мира. В финале ЧМ-2022 в Катаре они обыграли сборную Франции (3:3, пен. 4:2). Также они становились чемпионами в 1978 и 1986 годах.

Англичане единственный раз в своей истории выходили в финал мундиаля в 1966 году. Тогда в решающем матче домашнего ЧМ они победили сборную ФРГ (4:2). Этот титул остается единственным трофеем сборной Англии на международной арене.

Узнать больше по теме
Мундиаль: откуда взялось слово и что оно значит
В спортивных новостях слово «мундиаль» встречается постоянно, но даже многие болельщики не сразу объяснят, что именно оно означает. Мундиаль — это чемпионат мира, чаще всего по футболу. Слово пришло из испанского и переводится как «мировой» или «всемирный». Ниже — почему термин закрепился в русском спортивном языке и когда его лучше не путать с другими турнирами.
Читать дальше