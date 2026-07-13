Геннадий Орлов объяснил провал сборной Бразилии на ЧМ-2026

«Бразильцы в обороне выглядели как команда ветеранов. Они были какие-то неподвижные, медленные. И сколько раз я говорил: Каземиро — не тот центральный полузащитник, который нужен сборной Бразилии. Не было сердца игрового, вот этой середины! Поэтому они так и остановились на стадии ⅛ финала.



При этом сборная Бразилии продлила контракт с Анчелотти на четыре года. И правильно сделали! Потому что теперь у него будет шанс собрать команду. Но сейчас мало бразильских звёзд в футболе. Винисиус — единственная яркая звезда. Когда начинают говорить про Неймара, это уже не очень серьезно», — сказал Орлов.