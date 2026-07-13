Геннадий Орлов объяснил провал сборной Бразилии на ЧМ-2026

Бразильцы завершили выступление на мундиале на стадии ⅛ финала, уступив сборной Норвегии (1:2). Впервые с 1990 года сборная Бразилии не сумела выйти в четвертьфинал чемпионата мира.
«Бразильцы в обороне выглядели как команда ветеранов. Они были какие-то неподвижные, медленные. И сколько раз я говорил: Каземиро — не тот центральный полузащитник, который нужен сборной Бразилии. Не было сердца игрового, вот этой середины! Поэтому они так и остановились на стадии ⅛ финала.
При этом сборная Бразилии продлила контракт с Анчелотти на четыре года. И правильно сделали! Потому что теперь у него будет шанс собрать команду. Но сейчас мало бразильских звёзд в футболе. Винисиус — единственная яркая звезда. Когда начинают говорить про Неймара, это уже не очень серьезно», — сказал Орлов.
Следующие матчи сборная Бразилии проведет в конце сентября. У команды Карло Анчелотти запланированы два товарищеских матча против сборной Австралии — 25 сентября в Таунсвилле и 29 сентября в Брисбене.
Карло Анчелотти
Столе Сольбаккен
Неймар
90+10′
Эрлинг Холанн
(Андреас Шельдеруп)
79′
Эрлинг Холанн
(Андреас Шельдеруп)
90′
Бруну Гимарайнс
14′
1
Алиссон
13
Данилу Луис
16
Дуглас Сантос
4
Маркиньос
3
Габриэл Магальяйнс
5
Каземиру
7
Винисиус Жуниор
26
Райан
67′
18
Данилу Сантос
22
Габриел Мартинелли
67′
10
Неймар
90+6′
8
Бруну Гимарайнс
79′
2
Эдерсон Силва
9
Матеус Кунья
58′
19
Эндрик
1
Эрьян Нюланн
10
Мартин Эдегор
6
Патрик Берг
8
Сандер Берге
9
Эрлинг Холанн
3
Кристоффер Айер
17
Торбьорн Хеггем
26
Юлиан Рюэрсон
63′
14
Фредрик Эурснес
5
Давид Меллер Вольфе
90′
4
Лео Эстигор
7
Александр Серлот
46′
22
Оскар Бобб
20
Антонио Нуса
46′
21
Андреас Шельдеруп
Главный судья
Исмаил Эльфат
(США)
Боковой судья
Кайл Аткинс
(США)
Боковой судья
Кори Паркер
(США)
ВАР
Татьяна Гузман
(Никарагуа)
Ассистент ВАР
Леодан Гонсалес
(Уругвай)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти