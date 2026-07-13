Харри Кейн: Сборной Англии нужен последний мощный рывок

По словам форварда, команда уже не первый раз выходит в решающие стадии крупных турниров, однако впереди ее ждет самый важный отрезок.
«Мы стучимся в дверь. Мы выходим в эти полуфиналы и финалы. Нас ждет большая неделя. У нас осталось чуть больше недели до конца турнира.
Мы были вместе шесть недель и показали все свое желание играть за эту эмблему, и теперь нам нужен еще более мощный рывок в течение последней недели или около того.
В конечном счете мы в полуфинале чемпионата мира, и это не всегда было так для этой сборной, так что мы должны наслаждаться этим», — приводит слова Кейна агентство PA.
15 июля сборная Англии встретится с Аргентиной в полуфинале чемпионата мира 2026 года. Матч пройдет в Атланте.
Столе Сольбаккен
Томас Тухель
Андреас Шельдеруп
(Мартин Эдегор)
36′
Джуд Беллингем
(Энтони Гордон)
45+2′
Джуд Беллингем
93′
1
Эрьян Нюланн
10
Мартин Эдегор
6
Патрик Берг
8
Сандер Берге
3
Кристоффер Айер
117′
26
Юлиан Рюэрсон
60′
14
Фредрик Эурснес
5
Давид Меллер Вольфе
90′
16
Маркус Хольмгрен Педерсен
9
Эрлинг Холанн
106′
11
Йерген Странн Ларсен
7
Александр Серлот
67′
22
Оскар Бобб
21
Андреас Шельдеруп
67′
20
Антонио Нуса
17
Торбьорн Хеггем
91′
4
Лео Эстигор
1
Джордан Пикфорд
9
Гарри Кейн
5
Джон Стоунс
6
Марк Гехи
8
Эллиот Андерсон
2
Эзри Конса
89′
17
Морган Роджерс
3
Нико О`Райли
86′
25
Джед Спенс
20
Нони Мадуэке
46′
21
Эберечи Эзе
18
Энтони Гордон
71′
24
Рис Джеймс
10
Джуд Беллингем
111′
15
Дэн Берн
4
Деклан Райс
46′
7
Букайо Сака
Главный судья
Клеман Тюрпен
(Франция)
Боковой судья
Николя Дано
(Франция)
Боковой судья
Бенжамен Паже
(Франция)
ВАР
Жером Бризар
(Франция)
Ассистент ВАР
Армандо Вильярреаль
(США)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти