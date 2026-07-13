Харри Кейн: Сборной Англии нужен последний мощный рывок

«Мы стучимся в дверь. Мы выходим в эти полуфиналы и финалы. Нас ждет большая неделя. У нас осталось чуть больше недели до конца турнира.



Мы были вместе шесть недель и показали все свое желание играть за эту эмблему, и теперь нам нужен еще более мощный рывок в течение последней недели или около того.



В конечном счете мы в полуфинале чемпионата мира, и это не всегда было так для этой сборной, так что мы должны наслаждаться этим», — приводит слова Кейна агентство PA.