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Ибрагимович: Трос камеры провел матч с Норвегией лучше Мадуэке

Бывший нападающий сборной Швеции Златан Ибрагимович раскритиковал игру полузащитника сборной Англии Нони Мадуэке.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Перед атакой сборной Англии, которая привела к победному голу Джуда Беллингема, мяч, по ряду свидетельств, попал в трос, удерживающий подвесную камеру над полем. Несмотря на протесты норвежцец, указывавших на это обстоятельство, судья Клеман Тюрпен гол засчитал.

Нони Мадуэке провел неудачный первый тайм, попав в офсайд в одном эпизоде и подыграв себе рукой в другом. В перерыве Томас Тухель заменил футболиста «Арсенала».

«Если мяч задел трос, значит, он задел трос. Но если он действительно задел трос, то трос провел матч лучше Мадуэке. Это точно», — приводит слова Ибрагимовича Fox Sports.

Сборная Англии победила Норвегию со счетом 2:1 в дополнительное время и вышла в полуфинал чемпионата мира. 15 июля команда Томаса Тухеля сыграет с Аргентиной в Атланте.

На ЧМ-2026 Ибрагимович работает экспертом американского телеканала Fox Sports.

Норвегия
1:2
Основное время: 1:1 (1:1)
ДВ
Англия
Футбол, Чемпионат мира, 1/4 финала
12.07.2026, 00:05 (МСК UTC+3)
Hard Rock Stadium, 64478 зрителей
Главные тренеры
Столе Сольбаккен
Томас Тухель
Голы
Норвегия
Андреас Шельдеруп
(Мартин Эдегор)
36′
Англия
Джуд Беллингем
(Энтони Гордон)
45+2′
Джуд Беллингем
93′
Составы команд
Норвегия
1
Эрьян Нюланн
10
Мартин Эдегор
6
Патрик Берг
8
Сандер Берге
3
Кристоффер Айер
117′
26
Юлиан Рюэрсон
60′
14
Фредрик Эурснес
5
Давид Меллер Вольфе
90′
16
Маркус Хольмгрен Педерсен
9
Эрлинг Холанн
106′
11
Йерген Странн Ларсен
7
Александр Серлот
67′
22
Оскар Бобб
21
Андреас Шельдеруп
67′
20
Антонио Нуса
17
Торбьорн Хеггем
91′
4
Лео Эстигор
Англия
1
Джордан Пикфорд
9
Гарри Кейн
5
Джон Стоунс
6
Марк Гехи
8
Эллиот Андерсон
2
Эзри Конса
89′
17
Морган Роджерс
3
Нико О`Райли
86′
25
Джед Спенс
20
Нони Мадуэке
46′
21
Эберечи Эзе
18
Энтони Гордон
71′
24
Рис Джеймс
10
Джуд Беллингем
111′
15
Дэн Берн
4
Деклан Райс
46′
7
Букайо Сака
Статистика
Норвегия
Англия
Желтые карточки
1
0
Удары (всего)
13
14
Удары в створ
4
7
Угловые
7
4
Фолы
10
8
Офсайды
1
5
Судейская бригада
Главный судья
Клеман Тюрпен
(Франция)
Боковой судья
Николя Дано
(Франция)
Боковой судья
Бенжамен Паже
(Франция)
ВАР
Жером Бризар
(Франция)
Ассистент ВАР
Армандо Вильярреаль
(США)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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