Ибрагимович: Трос камеры провел матч с Норвегией лучше Мадуэке

Перед атакой сборной Англии, которая привела к победному голу Джуда Беллингема, мяч, по ряду свидетельств, попал в трос, удерживающий подвесную камеру над полем. Несмотря на протесты норвежцец, указывавших на это обстоятельство, судья Клеман Тюрпен гол засчитал.
Нони Мадуэке провел неудачный первый тайм, попав в офсайд в одном эпизоде и подыграв себе рукой в другом. В перерыве Томас Тухель заменил футболиста «Арсенала».
«Если мяч задел трос, значит, он задел трос. Но если он действительно задел трос, то трос провел матч лучше Мадуэке. Это точно», — приводит слова Ибрагимовича Fox Sports.
Сборная Англии победила Норвегию со счетом 2:1 в дополнительное время и вышла в полуфинал чемпионата мира. 15 июля команда Томаса Тухеля сыграет с Аргентиной в Атланте.
На ЧМ-2026 Ибрагимович работает экспертом американского телеканала Fox Sports.
Столе Сольбаккен
Томас Тухель
Андреас Шельдеруп
(Мартин Эдегор)
36′
Джуд Беллингем
(Энтони Гордон)
45+2′
Джуд Беллингем
93′
1
Эрьян Нюланн
10
Мартин Эдегор
6
Патрик Берг
8
Сандер Берге
3
Кристоффер Айер
117′
26
Юлиан Рюэрсон
60′
14
Фредрик Эурснес
5
Давид Меллер Вольфе
90′
16
Маркус Хольмгрен Педерсен
9
Эрлинг Холанн
106′
11
Йерген Странн Ларсен
7
Александр Серлот
67′
22
Оскар Бобб
21
Андреас Шельдеруп
67′
20
Антонио Нуса
17
Торбьорн Хеггем
91′
4
Лео Эстигор
1
Джордан Пикфорд
9
Гарри Кейн
5
Джон Стоунс
6
Марк Гехи
8
Эллиот Андерсон
2
Эзри Конса
89′
17
Морган Роджерс
3
Нико О`Райли
86′
25
Джед Спенс
20
Нони Мадуэке
46′
21
Эберечи Эзе
18
Энтони Гордон
71′
24
Рис Джеймс
10
Джуд Беллингем
111′
15
Дэн Берн
4
Деклан Райс
46′
7
Букайо Сака
Главный судья
Клеман Тюрпен
(Франция)
Боковой судья
Николя Дано
(Франция)
Боковой судья
Бенжамен Паже
(Франция)
ВАР
Жером Бризар
(Франция)
Ассистент ВАР
Армандо Вильярреаль
(США)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти