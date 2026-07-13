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Кейн вручил Бекхэму памятную кепку сборной Англии

Форвард сборной Англии Харри Кейн принял участие в церемонии вручения бывшему капитану национальной команды Дэвиду Бекхэму памятной кепки Legacy Cap.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail

На козырьке такой кепки указывается уникальный номер дебютанта в истории английской сборной. Бекхэм получил кепку с номером 1078, что означает: именно под этим номером он вошел в историю как 1078-й футболист, сыгравший за национальную команду Англии. Сам Кейн носит Legacy Cap с номером 1207.

Церемония состоялась на тренировочной базе клуба «Интер Майами», совладельцем которого является Бекхэм. Именно там сборная Англии готовится к матчам плей-офф чемпионата мира-2026.

Во время нынешнего мундиаля Кейн также превзошел Бекхэма по количеству матчей за национальную команду. На счету форварда уже 120 игр за сборную Англии, тогда как Бекхэм завершил международную карьеру со 115 встречами.

Больше матчей за английскую сборную провели лишь Питер Шилтон (125) и Уэйн Руни (120).

15 июля сборная Англии встретится с Аргентиной в полуфинале чемпионата мира 2026 года. Матч пройдет в Атланте.

Норвегия
1:2
Основное время: 1:1 (1:1)
ДВ
Англия
Футбол, Чемпионат мира, 1/4 финала
12.07.2026, 00:05 (МСК UTC+3)
Hard Rock Stadium, 64478 зрителей
Главные тренеры
Столе Сольбаккен
Томас Тухель
Голы
Норвегия
Андреас Шельдеруп
(Мартин Эдегор)
36′
Англия
Джуд Беллингем
(Энтони Гордон)
45+2′
Джуд Беллингем
93′
Составы команд
Норвегия
1
Эрьян Нюланн
10
Мартин Эдегор
6
Патрик Берг
8
Сандер Берге
3
Кристоффер Айер
117′
26
Юлиан Рюэрсон
60′
14
Фредрик Эурснес
5
Давид Меллер Вольфе
90′
16
Маркус Хольмгрен Педерсен
9
Эрлинг Холанн
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Йерген Странн Ларсен
7
Александр Серлот
67′
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Оскар Бобб
21
Андреас Шельдеруп
67′
20
Антонио Нуса
17
Торбьорн Хеггем
91′
4
Лео Эстигор
Англия
1
Джордан Пикфорд
9
Гарри Кейн
5
Джон Стоунс
6
Марк Гехи
8
Эллиот Андерсон
2
Эзри Конса
89′
17
Морган Роджерс
3
Нико О`Райли
86′
25
Джед Спенс
20
Нони Мадуэке
46′
21
Эберечи Эзе
18
Энтони Гордон
71′
24
Рис Джеймс
10
Джуд Беллингем
111′
15
Дэн Берн
4
Деклан Райс
46′
7
Букайо Сака
Статистика
Норвегия
Англия
Желтые карточки
1
0
Удары (всего)
13
14
Удары в створ
4
7
Угловые
7
4
Фолы
10
8
Офсайды
1
5
Судейская бригада
Главный судья
Клеман Тюрпен
(Франция)
Боковой судья
Николя Дано
(Франция)
Боковой судья
Бенжамен Паже
(Франция)
ВАР
Жером Бризар
(Франция)
Ассистент ВАР
Армандо Вильярреаль
(США)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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