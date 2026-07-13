Кейн вручил Бекхэму памятную кепку сборной Англии

На козырьке такой кепки указывается уникальный номер дебютанта в истории английской сборной. Бекхэм получил кепку с номером 1078, что означает: именно под этим номером он вошел в историю как 1078-й футболист, сыгравший за национальную команду Англии. Сам Кейн носит Legacy Cap с номером 1207.
Церемония состоялась на тренировочной базе клуба «Интер Майами», совладельцем которого является Бекхэм. Именно там сборная Англии готовится к матчам плей-офф чемпионата мира-2026.
Во время нынешнего мундиаля Кейн также превзошел Бекхэма по количеству матчей за национальную команду. На счету форварда уже 120 игр за сборную Англии, тогда как Бекхэм завершил международную карьеру со 115 встречами.
Больше матчей за английскую сборную провели лишь Питер Шилтон (125) и Уэйн Руни (120).
15 июля сборная Англии встретится с Аргентиной в полуфинале чемпионата мира 2026 года. Матч пройдет в Атланте.
Столе Сольбаккен
Томас Тухель
Андреас Шельдеруп
(Мартин Эдегор)
36′
Джуд Беллингем
(Энтони Гордон)
45+2′
Джуд Беллингем
93′
1
Эрьян Нюланн
10
Мартин Эдегор
6
Патрик Берг
8
Сандер Берге
3
Кристоффер Айер
117′
26
Юлиан Рюэрсон
60′
14
Фредрик Эурснес
5
Давид Меллер Вольфе
90′
16
Маркус Хольмгрен Педерсен
9
Эрлинг Холанн
106′
11
Йерген Странн Ларсен
7
Александр Серлот
67′
22
Оскар Бобб
21
Андреас Шельдеруп
67′
20
Антонио Нуса
17
Торбьорн Хеггем
91′
4
Лео Эстигор
1
Джордан Пикфорд
9
Гарри Кейн
5
Джон Стоунс
6
Марк Гехи
8
Эллиот Андерсон
2
Эзри Конса
89′
17
Морган Роджерс
3
Нико О`Райли
86′
25
Джед Спенс
20
Нони Мадуэке
46′
21
Эберечи Эзе
18
Энтони Гордон
71′
24
Рис Джеймс
10
Джуд Беллингем
111′
15
Дэн Берн
4
Деклан Райс
46′
7
Букайо Сака
Главный судья
Клеман Тюрпен
(Франция)
Боковой судья
Николя Дано
(Франция)
Боковой судья
Бенжамен Паже
(Франция)
ВАР
Жером Бризар
(Франция)
Ассистент ВАР
Армандо Вильярреаль
(США)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти