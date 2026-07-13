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Стало известно, кто прокомментирует полуфиналы ЧМ на «Матч ТВ»

Телеканал «Матч ТВ» объявил имена комментаторов, которые будут работать на полуфиналах ЧМ-2026, а также на матче за третье место.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Роман Трушечкин прокомментирует матч Испания — Франция, а Дмитрий Шнякин — матч Англия — Аргентина. На матче за третье место будет работать Александр Неценко. Комментатор финального матча будет объявлен позднее.

Футбол
Чемпионат мира 2026
1/2 финала, 14.07.2026, 22:00
Франция
-
Испания
-

При этом «Матч ТВ» не будет транслировать в прямом эфире полуфинал Испания — Франция и встречу за третье место. Эти матчи можно будет увидеть только на «Кинопоиске» и официальном сайте телеканала.

Футбол
Чемпионат мира 2026
1/2 финала, 15.07.2026, 22:00
Англия
-
Аргентина
-

Испания и Франция сыграют друг с другом в Далласе во вторник, 14 июля, Англия и Аргентина — в Атланте в среду, 15 июля. Оба матча начнутся в 22:00 по московскому времени.

Матч за третье место пройдет в Майами в ночь на воскресенье, 19 июля. Начало встречи — в 00:00 по московскому времени.

Финал ЧМ-2026 состоится 19 июля в Нью-Йорке на стадионе «Метлайф». Начало матча — в 22:00 по московскому времени.