Стало известно, кто прокомментирует полуфиналы ЧМ на «Матч ТВ»

Роман Трушечкин прокомментирует матч Испания — Франция, а Дмитрий Шнякин — матч Англия — Аргентина. На матче за третье место будет работать Александр Неценко. Комментатор финального матча будет объявлен позднее.
При этом «Матч ТВ» не будет транслировать в прямом эфире полуфинал Испания — Франция и встречу за третье место. Эти матчи можно будет увидеть только на «Кинопоиске» и официальном сайте телеканала.
Испания и Франция сыграют друг с другом в Далласе во вторник, 14 июля, Англия и Аргентина — в Атланте в среду, 15 июля. Оба матча начнутся в 22:00 по московскому времени.
Матч за третье место пройдет в Майами в ночь на воскресенье, 19 июля. Начало встречи — в 00:00 по московскому времени.
Финал ЧМ-2026 состоится 19 июля в Нью-Йорке на стадионе «Метлайф». Начало матча — в 22:00 по московскому времени.