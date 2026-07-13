Губерниев сделал прогноз на полуфинал ЧМ Аргентина — Англия

«Англичане забили на один гол больше норвежцев, значит, все справедливо. Не надо было Холанду толкать соперника. Норвежцы, конечно, молодцы — я за них болел. Но выиграла Англия, которая проиграет Аргентине. Да, у Англии есть Джуд Беллингем, про которого The Beatles пели. Но Аргентина будет бороться и за себя, и за Фолклендские острова, которые им не принадлежат. И в футбол она играет лучше Англии, поэтому победит», — приводит слова Губерниева «Чемпионат».