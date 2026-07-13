Губерниев сделал прогноз на полуфинал ЧМ Аргентина — Англия

Встреча пройдет 15 июля на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.
По мнению Губерниева, англичане заслуженно вышли в полуфинал, однако фаворитом предстоящей встречи остается сборная Аргентины.
«Англичане забили на один гол больше норвежцев, значит, все справедливо. Не надо было Холанду толкать соперника. Норвежцы, конечно, молодцы — я за них болел. Но выиграла Англия, которая проиграет Аргентине. Да, у Англии есть Джуд Беллингем, про которого The Beatles пели. Но Аргентина будет бороться и за себя, и за Фолклендские острова, которые им не принадлежат. И в футбол она играет лучше Англии, поэтому победит», — приводит слова Губерниева «Чемпионат».
Соперником сборной Англии или Аргентины в финале станет победитель противостояния между командами Франции и Испании. Их встреча состоится 14 июля в Далласе.
Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля.