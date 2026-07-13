МИД Испании раскритиковал слова экс-премьера о сборной Франции

Сборные Испании и Франции сыграют друг с другом в ½ финала ЧМ-2026. В преддверии матча Рахой в своей колонке для издания El Debate написал, что «у сборной Франции потрясающий состав, правда, без французов». Во Франции резко отреагировали на эти слова, обвинив бывшего премьер-министра Испании в расистских высказываниях. К критике присоединился и глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес.
«Расизм и ксенофобия — это тяжелые болезни, болезни души, и у них всегда есть два симптома: глупость и ненависть. Именно эта смесь ведет к расизму. В Испании нет ни того, ни другого, и мы не позволим, и я как министр иностранных дел не позволю, чтобы кто-либо внес этот яд в нашу страну», — сказал Альбарес.
23 из 26 футболистов сборной Франции на ЧМ-2026 родились на территории страны. Запасной вратарь Брис Самба родился в Республике Конго, нападающий Маркюс Тюрам — в Италии, а вингер Майкл Олисе — в Великобритании. Многие футболисты команды имеют африканские корни. В то же время многие представители других сборных на ЧМ-2026 родились во Франции. В общей сложности, включая французов, таких игроков 99. Отметим, что в самой сборной Испании есть игроки с родителями и родственниками из других стран — Эмерик Лапорт, Ламин Ямаль, Нико Уильямс.
71-летний Рахой был премьер-министром Испании с 2011 по 2018 год.
Сборные Испании и Франции сыграют в Далласе во вторник, 14 июля. Начало матча — в 22:00 по московскому времени.
ЧМ-2026 в США, Канаде и Мексике завершится 19 июля. Финал турнира пройдет в Нью-Йорке на стадионе «Метлайф».