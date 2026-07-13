МИД Испании раскритиковал слова экс-премьера о сборной Франции

«Расизм и ксенофобия — это тяжелые болезни, болезни души, и у них всегда есть два симптома: глупость и ненависть. Именно эта смесь ведет к расизму. В Испании нет ни того, ни другого, и мы не позволим, и я как министр иностранных дел не позволю, чтобы кто-либо внес этот яд в нашу страну», — сказал Альбарес.