5 звезд ЧМ-2026, которые кормят детей, помогают больницам и беженцам

Сам Мендеш не раз говорил, что футбол может открыть молодым людям дорогу в будущее. Поэтому сегодня он вкладывает силы и средства в то, чтобы у детей Кабо-Верде было больше возможностей реализовать свой талант, чем когда-то было у него самого.