5 звезд ЧМ-2026, которые кормят детей, помогают больницам и беженцам

Для многих звезд футбол стал способом зарабатывать миллионы долларов, покупать виллы и подписывать рекламные контракты. Но есть игроки, которые используют известность иначе: кормят детей в лагерях беженцев, помогают больницам, поддерживают бедные семьи и дают подросткам шанс выбраться с улицы. На ЧМ-2026 их имена звучат не только в спортивных сводках — за каждым из них стоит тяжелая история, в которой футбол стал возможностью реально помогать.
Седрик Бакамбу: помогает детям и беженцам Конго
За карьеру Седрик Бакамбу успел поиграть в чемпионатах Испании, Франции и Китая, где стал одним из самых дорогих африканских футболистов своего времени. Часть заработанных средств нападающий сборной ДР Конго направляет на благотворительные проекты в стране, которая уже много лет страдает от вооруженных конфликтов и гуманитарного кризиса.
Бакамбу основал фонд Fondation Cédric Bakambu, который помогает жителям восточных регионов Конго. Организация ежедневно обеспечивает горячим питанием более четырех тысяч детей из лагерей беженцев, закупает оборудование для больниц, поддерживает школы и участвует в борьбе с детским трудом на нелегальных шахтах.
О проблемах своей страны футболист напоминает и во время матчей. Игроки сборной ДР Конго выходят на исполнение национального гимна с символическим жестом: одной рукой закрывают рот, а другой изображают пистолет у виска, привлекая внимание мирового сообщества к происходящему на родине.
Мусса Аль-Тамари: поддерживает малообеспеченные семьи
Мусса Аль-Тамари стал первым футболистом из Иордании, который закрепился в одном из пяти сильнейших чемпионатов Европы. На родине капитана сборной давно называют «иорданским Месси» не только за игру, но и за отношение к людям. Несмотря на известность, футболист избегает роскошного образа жизни и редко рассказывает о благотворительности.
Аль-Тамари регулярно жертвует часть своих доходов местным гуманитарным организациям, помогая закупать продукты и предметы первой необходимости для малообеспеченных семей. Кроме того, он поддерживает благотворительные инициативы в Иордании и считается одним из главных общественных символов страны.
Свою популярность футболист использует не только для спортивных достижений, но и для того, чтобы привлекать внимание к проблемам людей, которым нужна помощь. Благодаря этому Аль-Тамари стал примером для молодых спортсменов не только на поле, но и за его пределами.
Райан Мендеш: развивает детский футбол
Для Кабо-Верде Райан Мендеш — один из главных футбольных героев. Капитан сборной провел за национальную команду более 100 матчей и стал символом самого успешного поколения в истории страны. Но известность он использует не только ради новых спортивных достижений.
Мендеш много лет поддерживает академию Batuque FC, где когда-то начиналась и его собственная карьера. Футболист закупает для детей форму, мячи и тренировочный инвентарь, а также помогает талантливым воспитанникам попасть на просмотры в европейские клубы. Для многих подростков это становится шансом построить профессиональную карьеру и изменить свою жизнь.
Сам Мендеш не раз говорил, что футбол может открыть молодым людям дорогу в будущее. Поэтому сегодня он вкладывает силы и средства в то, чтобы у детей Кабо-Верде было больше возможностей реализовать свой талант, чем когда-то было у него самого.
Нестори Иранкунда: помогает семьям беженцев
История Нестори Иранкунды началась не на футбольном поле. Будущий игрок сборной Австралии родился в лагере для беженцев в Танзании, куда его родители были вынуждены бежать из Бурунди из-за гражданской войны. Позже семья переехала в Австралию по гуманитарной программе ООН, где Нестори и начал заниматься футболом.
Сегодня футболист открыто рассказывает о своем прошлом и участвует в благотворительных проектах, которые помогают семьям беженцев адаптироваться к новой жизни. Иранкунда сотрудничает с организациями, поддерживающими переселенцев, и регулярно участвует в социальных инициативах, посвященных интеграции детей и подростков.
Футболист признается, что хорошо помнит историю своей семьи и считает важным помогать людям, оказавшимся в похожей ситуации. Благодаря своей популярности он привлекает внимание к проблемам беженцев и показывает, как спорт может стать шансом начать жизнь заново.
Рикардо Аде: поддерживает больницы Гаити
Карьера капитана сборной Гаити Рикардо Аде складывалась непросто. В юности он потерял отца, затем оказался в Таиланде без денег и знания языка после того, как футбольный агент бросил его в чужой стране. До первого профессионального контракта защитнику пришлось пройти через годы случайных заработков и выступлений в полулюбительских командах.
Добившись успеха, Аде не забыл о родине, которая уже много лет живет в условиях гуманитарного кризиса. Футболист направляет часть своих доходов на помощь родной общине, закупая дизельные генераторы и топливо для больниц, где из-за перебоев с электричеством врачи не могут полноценно работать. Кроме того, он помогает местным жителям с продовольствием и поддерживает социальные проекты.
Сегодня Рикардо Аде остается одним из самых уважаемых спортсменов Гаити. Для него футбол стал не только профессией, но и возможностью помогать людям, которым ежедневно приходится бороться с последствиями затяжного кризиса.