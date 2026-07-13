Терри: чувствуется, что пришло время сборной Англии

"В начале этого чемпионата мира я сказал, что он напоминает мне Зидана. Сейчас он буквально тащит эту команду за собой. Я считаю, что он игрок мирового уровня. И к тому же, если послушать его вне поля, он производит впечатление очень спокойного и уравновешенного человека.