Терри: чувствуется, что пришло время сборной Англии

Бывший защитник сборной Англии Джон Терри поделился ожиданиями от полуфинального матча чемпионата мира-2026 против Аргентины, а также высоко оценил игру полузащитника Джуда Беллингема.
"В начале этого чемпионата мира я сказал, что он напоминает мне Зидана. Сейчас он буквально тащит эту команду за собой. Я считаю, что он игрок мирового уровня. И к тому же, если послушать его вне поля, он производит впечатление очень спокойного и уравновешенного человека.
Если честно, Аргентины я не боюсь. Я не смотрю на Аргентину и не сижу в тревоге, думая, что они сильнее нас. На мой взгляд, позиционно — игрок за игроком — мы превосходим Аргентину.
Знаете, что мне нравится в нынешней сборной Англии? У нас были по-настоящему большие, знаковые моменты. У нас хорошая команда, но при этом создается впечатление, что все складывается в нашу пользу. Чувствуется, что пришло время Англии", — сказал Терри в подкасте ФИФА.
Полуфинальный матч чемпионата мира-2026 между сборными Англии и Аргентины состоится 15 июля. Победитель встречи сыграет в финале турнира.