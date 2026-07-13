Лыжник Нортуг считает, что Норвегию ограбили в матче с Англией

В четвертьфинале чемпионата мира по футболу 2026 года норвежцы проиграли англичанам со счетом 1:2, при этом по ходу матча судейская бригада отменила один из голов норвежцев, усмотрев нарушение со стороны лидера команды Эрлинга Холанда. Норвежский лыжник Петтер Нортуг считает вылет национальной команды по футболу с чемпионата мира результатом судейских ошибок.
«Матч с Англией для нас был испорчен очень странным решением VAR. Касание этой линии то же самое, что попадание в судью, но игру почему-то не остановили. Считаю, что в этой игре Норвегию ограбили», — передает слова Нортуга Sport24.
«Очевидно, что ФИФА хочет видеть на поздних стадиях более именитые команды. Матч Англии с Аргентиной звучит для них гораздо лучше. Это очень напомнило историю с вмешательством Дональда Трампа в дела ФИФА. Оба этих решения однозначно были несправедливыми. Несмотря на все это, в Норвегии все счастливы, что наша сборная теперь одна из сильнейших в мире. Очень хочется верить, что это только начало новой эры для нашего футбола. Сейчас мы точно в пятерке лучших сборных Европы», — добавил лыжник.
15 июля сборная Англии встретится с Аргентиной в полуфинале чемпионата мира 2026 года. Матч пройдет в Атланте на «Мерседес Бенц Стэдиум» На стадии ¼ финала турнира сборная Англии победила команду Норвегии (1:1, 1:0 д. вр.), а Аргентина обыграла Швейцарию (1:1, 2:0 д. вр.). Победитель этой пары сыграет с победителем второго полуфинала между Францией и Испанией.
Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня. Финал турнира пройдёт в Нью-Джерси 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.
Столе Сольбаккен
Томас Тухель
Андреас Шельдеруп
(Мартин Эдегор)
36′
Джуд Беллингем
(Энтони Гордон)
45+2′
Джуд Беллингем
93′
1
Эрьян Нюланн
10
Мартин Эдегор
6
Патрик Берг
8
Сандер Берге
3
Кристоффер Айер
117′
26
Юлиан Рюэрсон
60′
14
Фредрик Эурснес
5
Давид Меллер Вольфе
90′
16
Маркус Хольмгрен Педерсен
9
Эрлинг Холанн
106′
11
Йерген Странн Ларсен
7
Александр Серлот
67′
22
Оскар Бобб
21
Андреас Шельдеруп
67′
20
Антонио Нуса
17
Торбьорн Хеггем
91′
4
Лео Эстигор
1
Джордан Пикфорд
9
Гарри Кейн
5
Джон Стоунс
6
Марк Гехи
8
Эллиот Андерсон
2
Эзри Конса
89′
17
Морган Роджерс
3
Нико О`Райли
86′
25
Джед Спенс
20
Нони Мадуэке
46′
21
Эберечи Эзе
18
Энтони Гордон
71′
24
Рис Джеймс
10
Джуд Беллингем
111′
15
Дэн Берн
4
Деклан Райс
46′
7
Букайо Сака
Главный судья
Клеман Тюрпен
(Франция)
Боковой судья
Николя Дано
(Франция)
Боковой судья
Бенжамен Паже
(Франция)
ВАР
Жером Бризар
(Франция)
Ассистент ВАР
Армандо Вильярреаль
(США)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти