Лыжник Нортуг считает, что Норвегию ограбили в матче с Англией

«Очевидно, что ФИФА хочет видеть на поздних стадиях более именитые команды. Матч Англии с Аргентиной звучит для них гораздо лучше. Это очень напомнило историю с вмешательством Дональда Трампа в дела ФИФА. Оба этих решения однозначно были несправедливыми. Несмотря на все это, в Норвегии все счастливы, что наша сборная теперь одна из сильнейших в мире. Очень хочется верить, что это только начало новой эры для нашего футбола. Сейчас мы точно в пятерке лучших сборных Европы», — добавил лыжник.