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Лыжник Нортуг считает, что Норвегию ограбили в матче с Англией

Двукратный олимпийский чемпион Петтер Нортуг оценил выступление сборной Норвегии по футболу на чемпионате мира 2026 года.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Getty Images

В четвертьфинале чемпионата мира по футболу 2026 года норвежцы проиграли англичанам со счетом 1:2, при этом по ходу матча судейская бригада отменила один из голов норвежцев, усмотрев нарушение со стороны лидера команды Эрлинга Холанда. Норвежский лыжник Петтер Нортуг считает вылет национальной команды по футболу с чемпионата мира результатом судейских ошибок.

«Матч с Англией для нас был испорчен очень странным решением VAR. Касание этой линии то же самое, что попадание в судью, но игру почему-то не остановили. Считаю, что в этой игре Норвегию ограбили», — передает слова Нортуга Sport24.

«Очевидно, что ФИФА хочет видеть на поздних стадиях более именитые команды. Матч Англии с Аргентиной звучит для них гораздо лучше. Это очень напомнило историю с вмешательством Дональда Трампа в дела ФИФА. Оба этих решения однозначно были несправедливыми. Несмотря на все это, в Норвегии все счастливы, что наша сборная теперь одна из сильнейших в мире. Очень хочется верить, что это только начало новой эры для нашего футбола. Сейчас мы точно в пятерке лучших сборных Европы», — добавил лыжник.

15 июля сборная Англии встретится с Аргентиной в полуфинале чемпионата мира 2026 года. Матч пройдет в Атланте на «Мерседес Бенц Стэдиум» На стадии ¼ финала турнира сборная Англии победила команду Норвегии (1:1, 1:0 д. вр.), а Аргентина обыграла Швейцарию (1:1, 2:0 д. вр.). Победитель этой пары сыграет с победителем второго полуфинала между Францией и Испанией.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня. Финал турнира пройдёт в Нью-Джерси 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

Норвегия
1:2
Основное время: 1:1 (1:1)
ДВ
Англия
Футбол, Чемпионат мира, 1/4 финала
12.07.2026, 00:05 (МСК UTC+3)
Hard Rock Stadium, 64478 зрителей
Главные тренеры
Столе Сольбаккен
Томас Тухель
Голы
Норвегия
Андреас Шельдеруп
(Мартин Эдегор)
36′
Англия
Джуд Беллингем
(Энтони Гордон)
45+2′
Джуд Беллингем
93′
Составы команд
Норвегия
1
Эрьян Нюланн
10
Мартин Эдегор
6
Патрик Берг
8
Сандер Берге
3
Кристоффер Айер
117′
26
Юлиан Рюэрсон
60′
14
Фредрик Эурснес
5
Давид Меллер Вольфе
90′
16
Маркус Хольмгрен Педерсен
9
Эрлинг Холанн
106′
11
Йерген Странн Ларсен
7
Александр Серлот
67′
22
Оскар Бобб
21
Андреас Шельдеруп
67′
20
Антонио Нуса
17
Торбьорн Хеггем
91′
4
Лео Эстигор
Англия
1
Джордан Пикфорд
9
Гарри Кейн
5
Джон Стоунс
6
Марк Гехи
8
Эллиот Андерсон
2
Эзри Конса
89′
17
Морган Роджерс
3
Нико О`Райли
86′
25
Джед Спенс
20
Нони Мадуэке
46′
21
Эберечи Эзе
18
Энтони Гордон
71′
24
Рис Джеймс
10
Джуд Беллингем
111′
15
Дэн Берн
4
Деклан Райс
46′
7
Букайо Сака
Статистика
Норвегия
Англия
Желтые карточки
1
0
Удары (всего)
13
14
Удары в створ
4
7
Угловые
7
4
Фолы
10
8
Офсайды
1
5
Судейская бригада
Главный судья
Клеман Тюрпен
(Франция)
Боковой судья
Николя Дано
(Франция)
Боковой судья
Бенжамен Паже
(Франция)
ВАР
Жером Бризар
(Франция)
Ассистент ВАР
Армандо Вильярреаль
(США)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти